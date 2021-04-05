«Рынок облигаций растет. И риски — тоже». Как работает первое рейтинговое агентство в Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Данильчук и Олег Ильин. Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

Для чего нужно присваивать компаниям рейтинги? Есть ли от них польза экономике страны? И насколько вообще перспективен «рейтинговый» бизнес в Беларуси? Об этом поговорили с директором первого национального рейтингового агентства BIK Ratings Олегом Ильиным и исполнительным директором Дмитрием Данильчуком.

Олег Ильин

Директор

ООО «БИК Рейтингс» Дмитрий Данильчук Исполнительный директор ООО «БИК Рейтингс»

— Как у вас возникла идея открыть в 2020 году рейтинговое агентство в Беларуси? Почему решились на это в разгар кризиса и какую миссию преследовали?

Олег Ильин: Финансовый рынок сегодня не растет — сказываются проблемы реального сектора и эффект кризиса недоверия. Но развитие все равно идет: появляются новые игроки и типы организаций, становятся доступны новые инструменты, совершенствуется законодательная база. Так, Нацбанком в 2019 году были созданы правовые основы для появления первых белорусских рейтинговых агентств.

Наш опыт работы с клиентами показал интересную картину. С одной стороны — эмитенты облигаций испытывали сложности с их реализацией, часто не были уверены, какую процентную ставку устанавливать по бумагам. А инвесторы — предъявляли запрос на простой и качественный инструмент оценки рисков. По сути, мы зафиксировали косвенный спрос на услуги рейтингового агентства и рискнули создать предложение.

Увидели возможность стать поставщиком рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, исследований и аналитики.

Не побоялись открываться в кризис: настроения бизнеса и инвесторов сейчас настолько негативны, что запрос на оценку рисков высок как никогда.

— Что такое кредитный рейтинг и для чего он нужен?

Дмитрий Данильчук: Мировая рейтинговая индустрия сформировалась в начале XX века и росла, следуя за динамикой рынка ценных бумаг. При этом всегда оставалась «закрытым клубом» — из-за требований регуляторов, высоких запросов к специалистам и необходимости иметь доверие всех участников рынка. Поэтому сейчас в мире лишь около сотни рейтинговых агентств, а основная часть рынка контролируется «большой тройкой» — Fitch, Moody’s, Standard & Poor's.

При этом игроки «большой тройки» не специализируются на присвоении кредитных рейтингов по национальным шкалам. То есть не предоставляют рынку информации с углубленным анализом национальных аспектов отдельных стран и не дают возможности внутригосударственного сопоставления рейтингов.



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

Олег Ильин: Кредитный рейтинг — это профессиональное мнение агентства относительно кредитоспособности заемщика. Рейтингом могут воспользоваться инвесторы, кредиторы, партнеры и контрагенты компаний.

Рейтинги помогают:

1. Эмитентам:

Определиться с процентной ставкой, которую можно предложить по новым выпускам долговых обязательств

Информировать участников рынка об относительном кредитном качестве своих долговых обязательств, увеличивая потенциальное число инвесторов.

2. Инвесторам:

Оценить кредитные риски и принимать обоснованные инвестиционные решения

Дополнить (или даже заменить) собственный анализ объекта инвестиций.

3. Партнерам и контрагентам — выбирать надежные компании для сотрудничества.

Главная задача рейтинговых агентств — выстраивание доверия между основными стейкхолдерами на рынках капитала. Все это напрямую влияет на развитие отечественного финансового рынка и укрепление национальной экономики.

— Как просчитывали маржинальность/окупаемость рейтингового бизнеса?

Олег Ильин: К открытию агентства готовились в несколько этапов:

Определили плюсы и минусы законодательных основ рейтинговой деятельности.

Из плюсов мы бы выделили использование международной и российской практики, подходов и терминологии, а также отсутствие требований к финансовой достаточности. Из минусов — отсутствие программ субсидирования МСБ при размещении ценных бумаг на бирже (предпринимателям в России возмещают часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга в соответствии с Постановлением № 2374 от 30 декабря 2020 года ).

На наш взгляд, позитивным драйвером для развития рынка стала бы возможность для банков покупать облигации с присвоенным рейтингом без необходимости формирования резервов. А для страховых компаний — возможность инвестировать страховые резервы в финансовые инструменты с рейтингом выше определенного уровня.

Выявили основные правовые ограничения (например, рейтинговые агентства вправе осуществлять лишь рейтинговую деятельность и дополнительные услуги, согласованные с Нацбанком)

Изучили объемы рынка, потенциальных клиентов и косвенных конкурентов

Оценили объемы и структуру издержек, рассчитали необходимые первоначальные инвестиции.



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

По итогу составили 3 сценария развития агентства:

Позитивный (для реализации данного сценария мы должны присваивать от 5 рейтингов в квартал)

Нейтральный (4 рейтинга в квартал)

Негативный (3 и менее рейтингов в квартал).

Дмитрий Данильчук: 2020, как и 2021 год, — это период, когда любые планы рушились перед новыми вызовами. Эпидемия, экономика и политика существенно изменили ландшафт белорусского бизнеса, ухудшились настроения и ожидания владельцев и управленцев, что привело к замедлению инвестиционной деятельности и заморозке многих проектов. В таких условиях сложно выводить на рынок новый и неизвестный продукт. Однако его уникальность позволила нам развивать бизнес именно по позитивному сценарию. При сохранении текущей динамики спроса со стороны клиентов на окупаемость выйдем за 3–4 года.

— Как определяли портрет вашего целевого клиента и формировали УТП?

Дмитрий Данильчук: Кредитный рейтинг особенно нужен растущим белорусским компаниям, которые привлекают финансовые ресурсы для развития, эмитируя облигации (в некоторых случаях — токены). При этом мы не ограничены исключительно эмитентами облигаций. Так, крупные заемщики банковских ресурсов могут использовать рейтинг как аргумент в переговорах о процентной ставке по займам.

Застройщики — могут подтвердить свою устойчивость перед дольщиками. Да и любые крупные компании могут использовать кредитный рейтинг как инструмент завоевания доверия контрагентов и партнеров. Так что «портрет» нашего клиента довольно универсален.

— Что сейчас происходит на рынке облигаций и токенов РБ: какие тенденции и риски присутствуют?

Дмитрий Данильчук: Наш анализ показал, что рынок облигаций Беларуси растет. Объем эмиссии в 2020 году составил 31,9 млрд бел. руб, в то время как в 2016 году этот показатель был равен 15,5 млрд бел. руб. Всего за 5 лет рынок вырос более чем в 2 раза. При этом наблюдается тенденция к увеличению доли облигаций предприятий и банков в структуре эмиссии.

По валюте номинальной стоимости неизменно преобладают облигации, номинированные в белорусских рублях (40,2% на 01.01.2021) и долларах США (36,7%).



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

Рынок токенов (токенизированных облигаций) Беларуси также выглядит перспективным. Например, онлайн-платформа finstore.by, начавшая свою работу в ноябре 2019 года, привлекла на свою площадку 3565 пользователей, которые осуществили инвестиции на сумму $ 22,89 млн. Всего на платформе было размещено 92 выпуска токенов 41 эмитента. В настоящий момент продаются 50 выпусков токенов от 35 эмитентов. Мы видим перспективы сотрудничества с большинством этих эмитентов.

Одним из препятствий для эффективного развития рынка станет предстоящий запрет на корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, однако негативный эффект позволят сгладить индексированные облигации (с привязкой к иностранной валюте).

— Каков порог вхождения в этот бизнес?

Олег Ильин: По законодательству для открытия такого агентства необходим штат из минимум 10 сотрудников с отраслевым опытом от 1–5 лет, что значительно увеличило операционные расходы на старте. Оставшиеся вложения были относительно невелики — это аренда офиса и обустройство рабочих мест.

Основу нашей команды составляют:

Исполнительный орган — это основной орган управления агентством, в нашем случае это директор (то есть я, отвечаю за вопросы стратегического характера) и исполнительный директор (Дмитрий, отвечает за операционную устойчивость и коммерческие вопросы)

Рейтинговый комитет — это коллегиальный постоянно действующий орган агентства в составе из пяти рейтинговых аналитиков (включая председателя комитета). Комитет принимает решения по вопросам присвоения, пересмотра, подтверждения и отзыва кредитных рейтингов и прогнозов по ним.



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

Методологический комитет — это работники агентства, которые утверждают и пересматривают используемые методологии

Служба внутреннего контроля — это подразделение осуществляет контроль за соблюдением законодательства и локальных правовых актов, а также — предотвращает конфликты интересов.

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Изображение предоставлено ООО "Бик Рейтингс"

Законодательство предъявляет высокие квалификационные требования к специалистам, поэтому мы подбирали людей с максимально релевантным опытом. Например, Дмитрий имел хорошее понимание рейтинговой деятельности, поскольку работал в Нацбанке и отвечал за взаимодействие с «большой тройкой». Наши рейтинговые аналитики также много лет занимаются финансовым моделированием и маркетинговым анализом для белорусских компаний.

— С какими трудностями вы столкнулись на этапе регистрации бизнеса и в первое время работы?

Дмитрий Данильчук: Главная сложность — это отсутствие понимания участниками белорусского рынка ценности рейтингов.

Объясню на примере из истории. Прототип первого банкомата был создан в 1939 году, однако банкиры наотрез отказались от его использования, не посчитав это целесообразным. Банкоматы начали использовать лишь в конце 60-х, а широкое распространение они получили только в XXI веке. Сегодня никто не может представить мир без этих устройств, а объем издержек, который они сокращают банкам, — колоссален.

Разница между этим примером и кредитным рейтингом в том, что мировая практика и многочисленные исследования уже доказали его полезность: в части привлечения инвесторов, снижения ставок и улучшения имиджа. Так что наша задача — передать эту полезность белорусскому рынку.



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

— Как вы получали аккредитацию Нацбанка?

Дмитрий Данильчук: Получение аккредитации было совершенно новым опытом — причем для обеих сторон. На примере России мы понимали, что порой проходит значительное время от момента создания агентства до получения аккредитации, и были к этому готовы.

Для соответствия требованиям Нацбанка необходимо было собрать пакет из 14 типов документов. Среди них:

Положение о рейтинговом комитете

Положение о методологическом комитете

Положение о службе внутреннего контроля

Методология оценки компаний.

До нашего обращения никто в стране не имел опыта подготовки таких документов. Первая подача прошла неудачно: регулятор указал на ряд аспектов, требующих доработок. И только со второй попытки, после скрупулезных исправлений всех нюансов, мы получили долгожданное свидетельство. Первое в Беларуси.



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

Хотелось бы отметить профессионализм команды Нацбанка, которая консультировала нас по всем возникающим вопросам.

— Ваша методология оценки компаний чем-то выделяется среди аналогов?

Олег Ильин: Из-за особенностей функционирования и систем учета различных организаций (компании, банки, лизинговые компании и т.д.) требовалась и разработка различных методологий. Мы начали с основы — методологии по присвоению кредитных рейтингов организаций — резидентов Республики Беларусь.

Дмитрий Данильчук: При разработке изучили опыт российских и международных рейтинговых агентств. Однако важную роль в создании методологии сыграла наша экспертиза, понимание финансовой и операционной деятельности компаний именно белорусского рынка. Мы интегрировали ее с международным опытом, а получившуюся версию — корректировали в ходе многократного тестирования. Предфинишный вариант «шлифовали» по рекомендациям профессиональных участников рынка ценных бумаг — банков и брокеров.



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

— Расскажите о присвоении первых рейтингов: кто были эти компании и почему они к вам обратились?

Дмитрий Данильчук: Первый в истории кредитный рейтинг от белорусского агентства был присвоен компании «СолВиРент» , которая занимается сдачей недвижимости в аренду. Эта компания привлекает инвесторов, выпускает корпоративные облигации и токенизированные облигации. Получение рейтинга проводилось с целью привлечения инвесторов.

Второй рейтинг получил «Витебский завод промышленной переработки» , который активно выпускает токенизированные облигации. Предприятие осуществляет вывоз отходов, их подготовку к использованию и захоронению, прием бумаги, картона и ПЭТ-бутылок, производство полимерных пленок, а также экологическое сопровождение предприятий. Для ВЗПП основной целью также было улучшение работы с инвесторами.

Третья компания — «Си-трейдинг» , крупный застройщик и активный игрок на рынке корпоративных облигаций Беларуси. Компания специализируется на строительстве и введении в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, магазинов, бизнес-центров и т.д.

Сейчас мы ведем переговоры еще с четырьмя компаниями. Обычно анализ компании и присвоение ей кредитного рейтинга занимает до двух недель с момента получения исходных данных для анализа.



— Что еще сделало агентство за первые полгода работы?

Дмитрий Данильчук: Самое важное — мы заложили основы рейтинговой деятельности в Беларуси, присвоили первые рейтинги компаниям и наращиваем их количество. Мы также начали развивать собственные рэнкинговые проекты.

Рэнкинги — это способ независимо оценить компании на белорусском рынке с разных сторон (насколько компания хороший работодатель, инновационна ли ее продукция, является ли компания успешным экспортером и так далее). Суть простая: мы разрабатываем собственную методологию, а компании, желающие принять участие, предоставляют нам данные, по итогам обработки которых мы составляем рэнкинг.

Уже вышел топ франшиз в Беларуси, опубликован рэнкинг работодателей. Среди прочего мы занимаемся выстраиванием долгосрочных партнерств: работаем с профучастниками рынка, СМИ, профессиональными ассоциациями, банками и другими структурами. Буквально 2 недели назад мы заключили соглашение с информационным агентством Cbonds , и теперь наши кредитные рейтинги будут доступны на его платформах. Брокеры Finup и АСБ БРОКЕР помогли нам информировать эмитентов и инвесторов о появлении в Беларуси агентства и первых кредитных рейтингов.

— Как вы находите своих клиентов сегодня?

Олег Ильин: Со старта работы мы взяли за основу правило «говори, что ты делаешь и делай то, о чем говоришь», оно стало основой нашей коммуникационной политики. Мы транспарентны в работе с клиентами: методология размещена в открытом доступе, а специалисты готовы подробно разъяснить все ее детали.



Фото: Иван Ревяко, probusiness.io

И мы не ограничиваемся только присвоением рейтингов компаниям. После публикации рейтинговых пресс-релизов — работаем со СМИ, рассказываем о своих кейсах, публикуем информацию для бизнес-сообществ в социальных сетях. Поэтому в настоящее время мы не прибегаем к рекламе — компании сами выходят с нами на связь.

— Какие дальнейшие планы у агентства?

Олег Ильин: Наши цели можно разделить на 4 группы:

Привить белорусскому рынку культуру использования кредитных рейтингов. Наша цель — это создание рынка, на котором все стейкхолдеры знают, что такое кредитный рейтинг, понимают его ценность и необходимость. Отказ инвестора приобретать облигации (или токены) эмитента, которому не присвоен кредитный рейтинг, может стать реальностью весьма скоро (в диапазоне 2 лет). Более того, международный опыт демонстрирует, что правительство и Нацбанк могут ввести законодательное требование по наличию кредитных рейтингов, к чему эволюционным образом пришли многие передовые страны. Наладить присвоение кредитных рейтингов различным категориям организаций. Мы уже разрабатываем методологию оценки лизинговых компаний, так как они предъявляют высокий спрос на получение кредитного рейтинга. Следующие на очереди — микрофинансовые организации и банки. Установить контакты с региональными и международными профессиональными ассоциациями. Это важно не столько для коммерческой выгоды, сколько для укрепления нашей экспертизы и привлечения международных инвесторов и партнеров на белорусский рынок капитала. Стать первым белорусским рейтинговым агентством, которое присвоит Беларуси суверенный кредитный рейтинг. Сейчас Министерство финансов работает с Fitch и S&P. Однако, на наш взгляд, представители «большой тройки», несмотря на огромный международный опыт, могут упускать ряд локальных аспектов в своем анализе. Наличие суверенного рейтинга от внутреннего игрока может способствовать улучшению инвестиционного имиджа Беларуси.

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