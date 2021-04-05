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«Рынок облигаций растет. И риски — тоже». Как работает первое рейтинговое агентство в Беларуси
05.04.2021 10:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для чего нужно присваивать компаниям рейтинги? Есть ли от них польза экономике страны? И насколько вообще перспективен «рейтинговый» бизнес в Беларуси? Об этом поговорили с директором первого национального рейтингового агентства
— Как у вас возникла идея открыть в 2020 году рейтинговое агентство в Беларуси? Почему решились на это в разгар кризиса и какую миссию преследовали?
Олег Ильин: Финансовый рынок сегодня не растет — сказываются проблемы реального сектора и эффект кризиса недоверия. Но развитие все равно идет: появляются новые игроки и типы организаций, становятся доступны новые инструменты, совершенствуется законодательная база. Так, Нацбанком в 2019 году были созданы
Наш опыт работы с клиентами показал интересную картину. С одной стороны — эмитенты облигаций испытывали сложности с их реализацией, часто не были уверены, какую процентную ставку устанавливать по бумагам. А инвесторы — предъявляли запрос на простой и качественный инструмент оценки рисков. По сути, мы зафиксировали косвенный спрос на услуги рейтингового агентства и рискнули создать предложение.
Увидели возможность стать поставщиком рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, исследований и аналитики.
Не побоялись открываться в кризис: настроения бизнеса и инвесторов сейчас настолько негативны, что запрос на оценку рисков высок как никогда.
— Что такое кредитный рейтинг и для чего он нужен?
Дмитрий Данильчук: Мировая рейтинговая индустрия сформировалась в начале XX века и росла, следуя за динамикой рынка ценных бумаг. При этом всегда оставалась «закрытым клубом» — из-за требований регуляторов, высоких запросов к специалистам и необходимости иметь доверие всех участников рынка. Поэтому сейчас в мире лишь около сотни рейтинговых агентств, а основная часть рынка контролируется «большой тройкой» — Fitch, Moody’s, Standard & Poor's.
При этом игроки «большой тройки» не специализируются на присвоении кредитных рейтингов по национальным шкалам. То есть не предоставляют рынку информации с углубленным анализом национальных аспектов отдельных стран и не дают возможности внутригосударственного сопоставления рейтингов.
Олег Ильин: Кредитный рейтинг — это профессиональное мнение агентства относительно кредитоспособности заемщика. Рейтингом могут воспользоваться инвесторы, кредиторы, партнеры и контрагенты компаний.
Рейтинги помогают:
1. Эмитентам:
2. Инвесторам:
3. Партнерам и контрагентам — выбирать надежные компании для сотрудничества.
Главная задача рейтинговых агентств — выстраивание доверия между основными стейкхолдерами на рынках капитала.Все это напрямую влияет на развитие отечественного финансового рынка и укрепление национальной экономики.
— Как просчитывали маржинальность/окупаемость рейтингового бизнеса?
Олег Ильин: К открытию агентства готовились в несколько этапов:
Из плюсов мы бы выделили использование международной и российской практики, подходов и терминологии, а также отсутствие требований к финансовой достаточности. Из минусов — отсутствие программ субсидирования МСБ при размещении ценных бумаг на бирже (предпринимателям в России возмещают часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга в соответствии с
По итогу составили 3 сценария развития агентства:
Дмитрий Данильчук: 2020, как и 2021 год, — это период, когда любые планы рушились перед новыми вызовами. Эпидемия, экономика и политика существенно изменили ландшафт белорусского бизнеса, ухудшились настроения и ожидания владельцев и управленцев, что привело к замедлению инвестиционной деятельности и заморозке многих проектов. В таких условиях сложно выводить на рынок новый и неизвестный продукт. Однако его уникальность позволила нам развивать бизнес именно по позитивному сценарию. При сохранении текущей динамики спроса со стороны клиентов на окупаемость выйдем за 3–4 года.
— Как определяли портрет вашего целевого клиента и формировали УТП?
Дмитрий Данильчук: Кредитный рейтинг особенно нужен растущим белорусским компаниям, которые привлекают финансовые ресурсы для развития, эмитируя облигации (в некоторых случаях — токены). При этом мы не ограничены исключительно эмитентами облигаций. Так, крупные заемщики банковских ресурсов могут использовать рейтинг как аргумент в переговорах о процентной ставке по займам.
Застройщики — могут подтвердить свою устойчивость перед дольщиками. Да и любые крупные компании могут использовать кредитный рейтинг как инструмент завоевания доверия контрагентов и партнеров. Так что «портрет» нашего клиента довольно универсален.
— Что сейчас происходит на рынке облигаций и токенов РБ: какие тенденции и риски присутствуют?
Дмитрий Данильчук: Наш анализ показал, что рынок облигаций Беларуси растет. Объем эмиссии в 2020 году составил 31,9 млрд бел. руб, в то время как в 2016 году этот показатель был равен 15,5 млрд бел. руб. Всего за 5 лет рынок вырос более чем в 2 раза. При этом наблюдается тенденция к увеличению доли облигаций предприятий и банков в структуре эмиссии.
По валюте номинальной стоимости неизменно преобладают облигации, номинированные в белорусских рублях (40,2% на 01.01.2021) и долларах США (36,7%).
Рынок токенов (токенизированных облигаций) Беларуси также выглядит перспективным. Например, онлайн-платформа finstore.by, начавшая свою работу в ноябре 2019 года, привлекла на свою площадку 3565 пользователей, которые осуществили инвестиции на сумму $ 22,89 млн. Всего на платформе было размещено 92 выпуска токенов 41 эмитента. В настоящий момент продаются 50 выпусков токенов от 35 эмитентов. Мы видим перспективы сотрудничества с большинством этих эмитентов.
Одним из препятствий для эффективного развития рынка станет предстоящий запрет на корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, однако негативный эффект позволят сгладить индексированные облигации (с привязкой к иностранной валюте).
— Каков порог вхождения в этот бизнес?
Олег Ильин: По законодательству для открытия такого агентства необходим штат из минимум 10 сотрудников с отраслевым опытом от 1–5 лет, что значительно увеличило операционные расходы на старте. Оставшиеся вложения были относительно невелики — это аренда офиса и обустройство рабочих мест.
Основу нашей команды составляют:
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Законодательство предъявляет высокие квалификационные требования к специалистам, поэтому мы подбирали людей с максимально релевантным опытом. Например, Дмитрий имел хорошее понимание рейтинговой деятельности, поскольку работал в Нацбанке и отвечал за взаимодействие с «большой тройкой». Наши рейтинговые аналитики также много лет занимаются финансовым моделированием и маркетинговым анализом для белорусских компаний.
— С какими трудностями вы столкнулись на этапе регистрации бизнеса и в первое время работы?
Дмитрий Данильчук: Главная сложность — это отсутствие понимания участниками белорусского рынка ценности рейтингов.
Объясню на примере из истории. Прототип первого банкомата был создан в 1939 году, однако банкиры наотрез отказались от его использования, не посчитав это целесообразным. Банкоматы начали использовать лишь в конце 60-х, а широкое распространение они получили только в XXI веке. Сегодня никто не может представить мир без этих устройств, а объем издержек, который они сокращают банкам, — колоссален.
Разница между этим примером и кредитным рейтингом в том, что мировая практика и многочисленные исследования уже
— Как вы получали аккредитацию Нацбанка?
Дмитрий Данильчук: Получение аккредитации было совершенно новым опытом — причем для обеих сторон. На
Для соответствия требованиям Нацбанка необходимо было собрать пакет из 14 типов документов. Среди них:
До нашего обращения никто в стране не имел опыта подготовки таких документов.Первая подача прошла неудачно: регулятор указал на ряд аспектов, требующих доработок. И только со второй попытки, после скрупулезных исправлений всех нюансов, мы получили долгожданное свидетельство. Первое в Беларуси.
Хотелось бы отметить профессионализм команды Нацбанка, которая консультировала нас по всем возникающим вопросам.
— Ваша методология оценки компаний чем-то выделяется среди аналогов?
Олег Ильин: Из-за особенностей функционирования и систем учета различных организаций (компании, банки, лизинговые компании и т.д.) требовалась и разработка различных методологий. Мы начали с основы — методологии по присвоению кредитных рейтингов организаций — резидентов Республики Беларусь.
Дмитрий Данильчук: При разработке изучили опыт российских и международных рейтинговых агентств. Однако важную роль в создании методологии сыграла наша экспертиза, понимание финансовой и операционной деятельности компаний именно белорусского рынка. Мы интегрировали ее с международным опытом, а получившуюся версию — корректировали в ходе многократного тестирования. Предфинишный вариант «шлифовали» по рекомендациям профессиональных участников рынка ценных бумаг — банков и брокеров.
— Расскажите о присвоении первых рейтингов: кто были эти компании и почему они к вам обратились?
Дмитрий Данильчук: Первый в истории кредитный рейтинг от белорусского агентства был присвоен компании
Второй рейтинг получил
Третья компания —
Сейчас мы ведем переговоры еще с четырьмя компаниями. Обычно анализ компании и присвоение ей кредитного рейтинга занимает до двух недель с момента получения исходных данных для анализа.
Дмитрий Данильчук: Самое важное — мы заложили основы рейтинговой деятельности в Беларуси, присвоили первые рейтинги компаниям и наращиваем их количество. Мы также начали развивать собственные рэнкинговые проекты.
Уже вышел
— Как вы находите своих клиентов сегодня?
Олег Ильин: Со старта работы мы взяли за основу правило «говори, что ты делаешь и делай то, о чем говоришь», оно стало основой нашей коммуникационной политики. Мы транспарентны в работе с клиентами: методология размещена в открытом доступе, а специалисты готовы подробно разъяснить все ее детали.
И мы не ограничиваемся только присвоением рейтингов компаниям. После публикации рейтинговых пресс-релизов — работаем со СМИ, рассказываем о своих кейсах, публикуем информацию для бизнес-сообществ в социальных сетях. Поэтому в настоящее время мы не прибегаем к рекламе — компании сами выходят с нами на связь.
— Какие дальнейшие планы у агентства?
Олег Ильин: Наши цели можно разделить на 4 группы:
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Для чего нужно присваивать компаниям рейтинги? Есть ли от них польза экономике страны? И насколько вообще перспективен «рейтинговый» бизнес в Беларуси?
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