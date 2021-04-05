$1 млн на депозите и полтора года подготовки ― как запускалось легальное онлайн-казино

Источник материала: ProBusiness



Андрей Дворецков. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Онлайн-казино и ставки на спорт запрещены во многих странах — но не в Беларуси. Она легализовала их первой в СНГ, а одним из первых участников рынка стала игорная платформа Grandcasino.by . Почему к ее запуску команда готовилась полтора года, какие трудности стали точками роста и какими мифами окутана эта сфера, рассказывает директор компании Андрей Дворецков.

— Онлайн-казино и ставки на спорт — серьезный бизнес. Предприниматели, решившие быстро и без заморочек заработать большие деньги на открытии игорной платформы, разочаровываются в этой сфере. А клиенты из-за ничем не обоснованных опасений лишают себя удовольствия и, как ни странно, возможности получить прибавку к основному доходу.

Миф 1: «Это легко»

Grandcasino.by зарождалось практически как легендарные стартапы топовых компаний — пара человек загорелись идеей. Сейчас у нас работает более 40 профессионалов, подобрать которых, особенно в такой специфической сфере, было крайне сложно. Кроме белорусских специалистов, в команду вошли международные эксперты, имеющие солидный опыт в сфере онлайн-гемблинга и беттинга. Так что Grandcasino.by — это взрывной микс «молодых креаторов» и «ветеранов» индустрии.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Мы начали подготовку 1 апреля 2019 года и почти полтора года проходили экспертизы, сертификации и согласования. Это монотонный и кропотливый труд, бесчисленные консультации с юристами и специалистами в области ИТ, гемблинга, инфобезопасности… Наскоком тут не возьмешь. Оцените сами — вот что необходимо для открытия легальной игорной платформы:

1. Программное обеспечение. В онлайне от него зависит буквально все. Создавать свое ПО необязательно, на рынке достаточно вариантов. Выбирая платформу, мы искали самый надежный фундамент, соответствующий мировым стандартам, поэтому взяли коробочное решение одного из мировых лидеров в области гемблинга — BetConstruct.

Поскольку одна из важнейших задач платформы — не допустить утечки персональных данных игроков и их игровых историй, платформа виртуального игорного заведения должна находиться на территории Беларуси и соответствовать жестким требованиям законодательства.

Систему безопасности и защиты клиентской платформы мы выстраивали полгода. ПО использует прогрессивные способы шифрования информации, в том числе каналов связи с игроками. Утечки данных и взломы с таким уровнем защиты исключены.

2. Лицензия. Для ее получения нужно подтверждение специально созданной межведомственной экспертной комиссии. Она проверяет соответствие требованиям как законодательства в сфере защиты информации, так и Министерства по налогам и сборам.

Экспертиза производится 45 дней. Это тестирование виртуального Центра обработки данных, где размещено виртуальное игорное заведение. ИТ-эксперты «препарировали» ПО игорной платформы, искали бреши и уязвимости, проверяли ее на соответствие республиканским и общемировым ИТ-стандартам.

Сертификацию проходила и проходит каждая игра, а у нас их более 400. Мониторинговый центр по игорному бизнесу проверяет, не расходятся ли международные стандарты с белорусским законодательством. Подменить игру или изменить программный код невозможно — все контролируется регулятором. Так что опасения тех, кто считает, что казино может влиять на исход события в игре, абсолютно беспочвенны.

3. Специальный счет. Чтобы открыть онлайн-казино, необходимо иметь на специальном счете сумму в размере не менее 96 000 базовых величин для обеспечения выплаты клиентам их выигрыша — а это около $ 1 млн.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

4. Платежная система. Необходимы счета в банках Беларуси для организации эквайринга и приема платежей от клиентов. В обычном, «наземном» казино есть касса, а в онлайне мы предлагаем куда более обширный выбор способов перечисления денежных средств:

Платежные карты Visa, Mastercard, Белкарт

Платежные системы iPay и BPay

Терминалы QIWI

SMS-оплата от пользователей МТС и Лайф.

Деньги клиентов перечисляются на игровой депозитный счет в банке. На платформе хранится лишь информация о депозите. Проще говоря, денежные средства не покидают банковский счет игрока, а на платформу зачисляется только эквивалент.

Подчеркну, что в нелегальных казино и букмекерских конторах заблокированному клиенту зачастую средства с депозита не возвращаются. У нас, как и в других легальных игорных заведениях, предусмотрена целая процедура, гарантирующая возврат средств.

Миф 2: «Это магнит для мошенников»

В какой-то степени это утверждение справедливо, но совершенно не с тех позиций, как воспринимает обыватель.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Контроль за сферой онлайн-гемблинга и беттинга в Беларуси осуществляет Мониторинговый центр по игорному бизнесу. Учет игрового оборота ведет Специальная компьютерная кассовая система (СККС).

Наверняка все уже знают, что до 1 апреля виртуальные букмекерские конторы, тотализаторы и казино должны были получить статус виртуального игорного заведения и лицензию — либо заблокировать участникам доступ к своим сайтам и личным кабинетам. Работа в этой сфере без лицензии чревата крупным штрафом или даже уголовной ответственностью — в этом плане я полностью поддерживаю регулятора. Мы на Grandcasino.by с первых шагов во всем придерживались принципа fair play, поэтому то, что долго «запрягали» и не пытались идти по легким «серым» схемам, теперь позволило вырваться в лидеры.

После всех этапов сертификаций и аттестаций мы не можем внести в систему защиты даже незначительные изменения. Для любой новой «фичи» требуется повторная экспертиза. Например, около 85% наших клиентов используют для игры смартфоны, и поэтому сайт Grandcasino.by максимально адаптирован под гаджеты. Создавать мобильное приложение невыгодно — придется каждый патч сертифицировать. А если вдруг окажется, что мы включили несертифицированный софт, сделанный «на коленке» в Китае, — приложение мгновенно заблокируют.

По поводу «магнита для мошенников» добавлю еще одно важное замечание: как я уже пояснил, жульничество со стороны игорной платформы исключено, а вот нам время от времени приходится отбивать атаки извне.

Обеспечение безопасности клиентов ― огромная работа не только до запуска игорной платформы, но и в течение всего времени ее существования:

У онлайн-казино в Беларуси должно быть подразделение риск-менеджмента. В задачи его специалистов прежде всего входит проверка личности пользователей ― например, их возраста. Клиентами онлайн-казино могут быть только лица старше 21 года, а аккаунт может использовать исключительно тот человек, который прошел регистрацию. Был случай, когда наши специалисты увидели в числе клиентов женщину за 50−60, а по телефону службе поддержки ответил парень Петя… Если мы замечаем такие несовпадения — сразу блокируем игровой аккаунт и проводим разбирательство

Еще одна задача «рисковиков» ― выявление мошенничества, которое легко увидеть по отклонениям в игре клиента, в частности подозрительной активности, сильно отличающейся от стандартной игры. В подобных случаях от «рисковиков» в отдел поддержки клиентов поступает заявка позвонить клиенту и уточнить, как он играл и были ли какие-то проблемы. Так мы выявляем в том числе и работу компьютерных мошенников, использующих в игре специальное программное обеспечение

которое легко увидеть по отклонениям в игре клиента, в частности подозрительной активности, сильно отличающейся от стандартной игры. В подобных случаях от «рисковиков» в отдел поддержки клиентов поступает заявка позвонить клиенту и уточнить, как он играл и были ли какие-то проблемы. Так мы выявляем в том числе и работу компьютерных мошенников, использующих в игре специальное программное обеспечение От стандартных хакерских взломов и DDoS-атак нашу платформу защищает отдел информационной безопасности. Эти специалисты расследуют все, что негативно влияет на работу бизнеса: от банального отключения света до вопросов внутренней безопасности. В случае конфликта в пределах компании или вовне с клиентом проводится расследование. Иногда клиенты пытаются связать свои проигрыши с нашей якобы «нечестной работой», пишут жалобы в разные инстанции. Так вот, в 100% разбирательств устанавливается истина — и это связано с жестким техническим контролем за нашей работой со стороны государства.

Все действия игрока в игре хранятся у нас 5 лет, видеозаписи в live-играх — порядка 30 дней. Любое действие клиента протоколируется у нас и в Министерстве по налогам и сборам через СККС.

Наконец, на частый вопрос о том, играют ли сотрудники на нашей платформе, ― отвечу «нет», им это строго запрещено.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Миф 3: «Это сверхприбыльно»

Законодатель установил, что каждая игра в онлайн-казино должна отдавать клиенту не менее 92% выигрыша. Дальше работает математика и теория вероятности. Разумеется, мы работаем не за «спасибо» — на длинном участке с приличным количеством клиентов чем больше людей «в моменте» играет, тем больше эти проценты распределяются на количество игроков.

Думаю, не стоит объяснять, насколько мы заинтересованы в том, чтобы наших клиентов становилось все больше. Поэтому служба поддержки регулярно информирует игроков о новых бонусах и «плюшках». Наши рекламные ролики и билборды стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Информация о нас и наших активностях регулярно появляется на солидных интернет-ресурсах, мы в тройке лучших на bookmaker-ratings.by. И это успех.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Запуская ставки на спорт, мы предложили клиентам одну из самых больших линий спортивных событий на одной платформе, действительно впечатляющие коэффициенты и заманчивые приветственные бонусы. Уровень доверия к нашей игорной платформе растет, мы постоянно работаем над сокращением времени вывода выигрыша клиенту. По сравнению с конкурентами, по этому показателю Grandcasino.by одни из лучших.

И все же, почему мы в игре

Первый месяц нашей работы выпал на август 2020, накануне президентских выборов. К моменту запуска 3 августа мы были на невероятном душевном подъеме, но потом в Минске случились перебои с интернетом. Было трагикомично запускать онлайн-казино в отсутствие интернета, но честно пройдя такой длинный путь, мы просто не имели морального права потерять боевой дух.

Уже в декабре мы догнали основных конкурентов по количеству слот-игр, а сейчас запустили ставки на спорт. На данный момент на Grandcasino.by более 400 слот-игр. Мало какая игорная платформа может похвастаться таким количеством. Именно мы первыми представили белорусам легальную возможность поиграть в культовые слоты провайдера NOVOMATIC и безумно популярную игру «Пушка».

За короткий период мы прошли путь, который у многих занимает не один год. Сейчас мы представляем собой не просто казино или букмекерскую платформу. Мы стремительно выходим за рамки этих двух понятий за счет разнообразия игровых инструментов и подходов к обеспечению большого варианта возможностей развлечений для нашего клиента.

Планы: к большой конкуренции — готовы

Рынок онлайн-гемблинга и беттинга в Беларуси окончательно не сформирован и по этой причине во многом непредсказуем. По моей информации, многие предприниматели из зарубежных стран хотят открыть онлайн-казино именно в Беларуси. И этому, на мой взгляд, способствует обоснованно требовательное, но достаточно либеральное законодательство нашей страны. В Беларуси налог на игорный бизнес составляет 4%, а в Украине — более 18%. Я уже не говорю про западные страны, где в этом плане все гораздо хуже. В России казино вообще запрещены.

Мы расширяем количество направлений. Сейчас это казино, ставки на спорт, онлайн-игра «Пушка», лотерея «Кено». И поскольку рынок Беларуси так или иначе ограничен, уже думаем о том, чтобы привлекать клиентов из других стран. В первую очередь рассматриваем СНГ.

Планы амбициозные, но для начала нужно укрепиться в Беларуси, дать нашим людям качественный, международного уровня контент. Я уверен в блестящем будущем белорусского онлайн-гемблинга и беттинга. Игорная платформа Grandcasino.by — яркое инновационное тому подтверждение!

Партнер проекта:



Читайте также