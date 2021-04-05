Великий пост: какие блюда готовят в Свято-Елисаветинском монастыре

Источник материала: Sputnik Беларусь

Старшая по трапезной Свято-Елисаветинского монастыря монахиня Лия рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, какие блюда готовят в обители в период Великого поста.

Что такое Великий пост для монашествующих

Как правило, Великий пост начинается в конце февраля или в начале марта. И это очень символично: в это время пробуждается природа, а вместе с ней и душа человека. Поэтому этот очень важный для христианина период можно также назвать и "весной души".

Ограничение в пище во время Великого поста для верующего - не бремя, а неотъемлемая часть телесного и духовного очищения, подготовки к светлому празднику Пасхи Христовой.

© Sputnik Ольга Деменчук Старшая по трапезной монахиня Лия

Какие постные блюда готовят в монастыре

Монастырская пища в период Великого поста малокалорийная, вкусная и полезная.

В первую пятницу Великого поста в монастыре готовят коливо – блюдо из сваренных с медом зерен пшеницы.

"Поскольку пшеничные зерна довольно твердые, мы добавляем в блюдо рис, а также курагу, чернослив, изюм и мед. Украшается коливо орехами. Коливо освящается в память святого мученика Федора Тирона, который явился в начале Великого поста 362 года во сне Константинопольскому архиепископу Евдоксию и предупредил его об осквернении еды на рынках идоложертвенной кровью", - рассказывает монахиня.

© Sputnik Ольга Деменчук Коливо

В период поста монахини питаются два раза в день – во время обеда и ужина. Основу монастырской трапезы в этот период составляют разнообразные овощные супы: борщ, грибной суп, щи из свежей и квашеной капусты.

На второе подаются котлеты из кальмаров или голубцы с начинкой из грибов вместе с гречневой, рисовой кашами или пшеном. Во время Великого поста верующим можно есть рыбу только дважды – на праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья).

На столах монастырской трапезной всегда есть салаты из белокочанной и пекинской капусты с овощами. С появлением первой зелени, сныти и одуванчиков в монастыре начинают готовить полезные для иммунитета витаминные салаты. Кстати, секрет особого вкуса салатов – в заправке, в состав которой входит растительное и оливковое масла, соль, лимонный сок и немного горчицы.

© Sputnik Ольга Деменчук Монастырская трапезная

"И, конечно, как и для всех белорусов, для нас незаменим наш национальный продукт – картофель. Повара монастыря его тушат, отваривают, а иногда даже делают вкуснейшее монастырское лакомство – постные драники, в состав которых входят только картофель, лук, соль и растительное масло", - отмечает монахиня.

© Sputnik Ольга Деменчук Драники в пост готовят из картофеля и лука, немного солят и жарят на растительном масле

Десерты в пост

"В период поста в нашем монастыре иногда готовят пирог с капустой, дрожжевые булочки или оладьи с вареньем, а также блины, но не обычные с добавлением молока, а постные. Во время Великого поста для сестер – это такое небольшое гастрономическое утешение", - поясняет она.

Монастырские повара готовят такие же вкусные и полезные напитки – компот из сухофруктов и отвар из плодов шиповника. Как известно, в шиповнике содержится много витамина С, а это помогает восстановить силы и поддержать организм в период весеннего авитоминоза. К слову, в Свято-Елисаветинском монастыре в отвар из шиповника не добавляют сахар, чтобы не уменьшить его витаминный состав.

В чем секрет особого вкуса монастырской пищи

"Действительно, монастырская снедь заметно отличается от обычной – у нее особый вкус. Это связано с тем, что она приготовлена в освященном месте, с молитвой. Каждое утро старшая сестра берет огонечек от иконы преподобномученицы Елисаветы, зажигает от него лампадку в трапезной, крестит столы и молится. Все работники монастырской трапезной также молятся и просят Божьего благословения перед тем, как начать новый трудовой день. В этом и заключается секрет особого вкуса монастырской еды", - резюмирует монахиня Лия.

© Sputnik Ольга Деменчук Монастырская трапезная

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