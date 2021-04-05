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Энистон разозлилась на Джоли и вступилась за бывшего мужа

05.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Дженнифер Энистон доказала свое трепетное отношение к неверному экс-супругу: звезда встала на защиту Брэда Питта. 

Затянутый бракоразводный процесс между некогда крепким союзом знаменитостей – Питтом и Джоли – начал обрастать новыми скандальными деталями. Актриса решила обвинить бывшего мужа в домашнем насилии и даже подключила к этому приемного сына Мэддокса, который публично выступил против звездного отца.

После обвинений, Питт нашел утешение в дружеских объятиях еще одной бывшей жены: разозлившись на вечную соперницу Джоли, Дженнифер Энистон вступилась за актера.

По словам инсайдеров, звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" переживает за "опустошенного" Питта и постоянно находится с ним на связи. 

© AFP 2020 / ISABEL INFANTES
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"Она дала понять, что будет поддерживать его, несмотря ни на что. И если понадобится, даже приедет в суд. Хотя Джен злится на Энджи, она верит, что до этого не дойдет", – поделился инсайдер издания Micky.

Хочется отметить, что недавно сеть накрыла вторая волна слухов о тайном воссоединении Энистон и Питта, но актеры никак не прокомментировали свои отношения.

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Звезда сериала "Друзья" поддержала Брэда Питта после официальных обвинений семьи в домашнем насилии.
 
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