Энистон разозлилась на Джоли и вступилась за бывшего мужа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Дженнифер Энистон доказала свое трепетное отношение к неверному экс-супругу: звезда встала на защиту Брэда Питта.

Затянутый бракоразводный процесс между некогда крепким союзом знаменитостей – Питтом и Джоли – начал обрастать новыми скандальными деталями. Актриса решила обвинить бывшего мужа в домашнем насилии и даже подключила к этому приемного сына Мэддокса, который публично выступил против звездного отца.

После обвинений, Питт нашел утешение в дружеских объятиях еще одной бывшей жены: разозлившись на вечную соперницу Джоли, Дженнифер Энистон вступилась за актера.

По словам инсайдеров, звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" переживает за "опустошенного" Питта и постоянно находится с ним на связи.

"Она дала понять, что будет поддерживать его, несмотря ни на что. И если понадобится, даже приедет в суд. Хотя Джен злится на Энджи, она верит, что до этого не дойдет", – поделился инсайдер издания Micky.

Хочется отметить, что недавно сеть накрыла вторая волна слухов о тайном воссоединении Энистон и Питта, но актеры никак не прокомментировали свои отношения.

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