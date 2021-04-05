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Энистон разозлилась на Джоли и вступилась за бывшего мужа
05.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Дженнифер Энистон доказала свое трепетное отношение к неверному экс-супругу: звезда встала на защиту Брэда Питта.
Затянутый бракоразводный процесс между некогда крепким союзом знаменитостей – Питтом и Джоли – начал обрастать новыми скандальными деталями. Актриса решила обвинить бывшего мужа в домашнем насилии и даже
После обвинений, Питт нашел утешение в дружеских объятиях еще одной бывшей жены: разозлившись на вечную соперницу Джоли, Дженнифер Энистон вступилась за актера.
По словам инсайдеров, звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" переживает за "опустошенного" Питта и постоянно находится с ним на связи.
© AFP 2020 / ISABEL INFANTES
"Она дала понять, что будет поддерживать его, несмотря ни на что. И если понадобится, даже приедет в суд. Хотя Джен злится на Энджи, она верит, что до этого не дойдет", – поделился инсайдер издания Micky.
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Звезда сериала "Друзья" поддержала Брэда Питта после официальных обвинений семьи в домашнем насилии.
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