ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не впускайте гостей: что нельзя делать сегодня, все традиции дня святого Никона

05.04.2021 10:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Не впускайте гостей: что нельзя делать сегодня, все традиции дня святого Никона
Коллаж: РБК-Украина
5 апреля христиане традиционно вспоминают святого Никона. Сегодня ему служат, молятся и служат молебны. Миряне в этот день празднуют День супа и День геолога. Что принято делать в этот праздник, а также какие существуют запреты – читайте в нашей статье.

Также сегодня именины празднуют Василий, Лидия, Никон, Пахом.

Традиции Дня святого Никона


В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину. Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах.

Сегодня также принято было избавляться от старых вещей. Чтобы урожай богатым был, сегодня очищают землю, выравнивают огород и подготавливают семяна для будущего аграрного сезона.

Также на ночь закрывают дверь, чтобы беда не вошла. По этой же причине в этот день обычно не ходят в гости.

Что нельзя делать 5 апреля



нельзя отлынивать от работы;

нельзя сорить и допускать беспорядок;

нельзя обижать птиц;

нельзя причинять зло людям;

нельзя браниться и ссориться.

Приметы на 5 апреля


Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода.

Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето.

Если речная волна идет против течения – ожидайте ухудшения погоды и осадков.

Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидайте заморозков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аварыя «Гродна Азоце»: што расказала адміністрацыя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by