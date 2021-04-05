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Коллаж: РБК-Украина

Традиции Дня святого Никона

Что нельзя делать 5 апреля

Приметы на 5 апреля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не впускайте гостей: что нельзя делать сегодня, все традиции дня святого Никона Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Также сегодня именины празднуют Василий, Лидия, Никон, Пахом.В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину. Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах.Сегодня также принято было избавляться от старых вещей. Чтобы урожай богатым был, сегодня очищают землю, выравнивают огород и подготавливают семяна для будущего аграрного сезона.Также на ночь закрывают дверь, чтобы беда не вошла. По этой же причине в этот день обычно не ходят в гости.нельзя отлынивать от работы;нельзя сорить и допускать беспорядок;нельзя обижать птиц;нельзя причинять зло людям;нельзя браниться и ссориться.Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода.Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето.Если речная волна идет против течения – ожидайте ухудшения погоды и осадков.Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидайте заморозков.