Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из Минска в Москву начнут ходить скоростные поезда. Цена вас удивит Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.

Внутри вагон «Ласточки» очень напоминает белорусские скоростные поезда от «Штадлер», которые связали Минск и все областные города Беларуси. Цена за место во втором классе, как утверждает источник, составит 55 рублей. В первом классе — 80 рублей.Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.