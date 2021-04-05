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Из Минска в Москву начнут ходить скоростные поезда. Цена вас удивит
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Внутри вагон «Ласточки» очень напоминает белорусские скоростные поезда от «Штадлер», которые связали Минск и все областные города Беларуси. Цена за место во втором классе, как утверждает источник, составит 55 рублей. В первом классе — 80 рублей.
Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.
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Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.
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