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Из Минска в Москву начнут ходить скоростные поезда. Цена вас удивит

05.04.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Из Минска в Москву начнут ходить скоростные поезда. Цена вас удивит
Иллюстративное фото
Телеграм-канал «Минск и минчанин», который ведет журналист Денис Блищ, сообщает о скором запуске экспресс-поездов по маршруту Минск-Москва. «Ласточки» — а именно так в России называют эти поезда — могут начать ходить 30 апреля.

Внутри вагон «Ласточки» очень напоминает белорусские скоростные поезда от «Штадлер», которые связали Минск и все областные города Беларуси. Цена за место во втором классе, как утверждает источник, составит 55 рублей. В первом классе — 80 рублей.

Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.
 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.
 
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