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В Глуске водитель Audi въехал в толпу людей возле бара: пять человек в больнице. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
В Глуске ночью 4 апреля водитель Audi въехал в толпу людей возле бара и попытался скрыться. ГАИ поймала его в 10 км от райцентра,
Водитель Audi вместе со знакомым отдыхал в баре, поссорился с другими отдыхающими. В МВД полагают, что последующие события стали результатом ссоры.
Перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, которая стояла на тротуаре возле входа. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, его стали преследовать инспекторы.
Милиционеры требовали остановиться, включали красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге Audi удалось остановить в 10 км от райцентра.
За рулем авто был 34-летний бобруйчанин. От медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
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Пострадали пять человек.
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