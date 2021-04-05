В Глуске водитель Audi въехал в толпу людей возле бара: пять человек в больнице. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

В Глуске ночью 4 апреля водитель Audi въехал в толпу людей возле бара и попытался скрыться. ГАИ поймала его в 10 км от райцентра, сообщает МВД. От наезда возле бара пострадали пятеро мужчин, один из них в больнице.

Водитель Audi вместе со знакомым отдыхал в баре, поссорился с другими отдыхающими. В МВД полагают, что последующие события стали результатом ссоры.

Перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, которая стояла на тротуаре возле входа. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, его стали преследовать инспекторы.

Милиционеры требовали остановиться, включали красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге Audi удалось остановить в 10 км от райцентра.

За рулем авто был 34-летний бобруйчанин. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.