Невзоров: «Познер внезапно для себя оказался символом России»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский публицист прокомментировал случай, произошедший с его коллегой в Грузии.





— Этому Атланту пришлось принять на свои плечи всю тяжесть современных русско-грузинских отношений, — прокомментировал Александр Невзоров на своем канале недавний скандал с Владимиром Познером в Грузии.

Невзоров высказал сочувствие Познеру, который, по его мнению, пострадал только потому, что он россиянин.

— Ему просто не повезло. Сам Познер крайне двусмысленная умеренная фигура, он здесь, скорее всего, и ни при чем. Просто внезапно для себя он оказался символом России. И для этого ему даже не пришлось в позе известной дамы с огромным тесаком вставать на Мамаев курган.

К сожалению, именно абсолютно нипричемный Познер оказался лицом того жуткого явления, в которое грузинам теперь очень хочется поплевать. Вероятно, они забыли, что во многом именно такой Россию сделал веселый грузин Коба Джугашвили, который 30 лет ломал эту Россию об колено, как хотел, и дрессировал ее на абсолютное бесстыдство и абсолютную покорность — и выдрессировал, — напомнил публицист.