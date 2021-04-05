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Невзоров: «Познер внезапно для себя оказался символом России»

05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский публицист прокомментировал случай, произошедший с его коллегой в Грузии.

Невзоров: «Познер внезапно для себя оказался символом России»

— Этому Атланту пришлось принять на свои плечи всю тяжесть современных русско-грузинских отношений, — прокомментировал Александр Невзоров на своем канале недавний скандал с Владимиром Познером в Грузии.

Невзоров высказал сочувствие Познеру, который, по его мнению, пострадал только потому, что он россиянин.

— Ему просто не повезло. Сам Познер крайне двусмысленная умеренная фигура, он здесь, скорее всего, и ни при чем. Просто внезапно для себя он оказался символом России. И для этого ему даже не пришлось в позе известной дамы с огромным тесаком вставать на Мамаев курган.

К сожалению, именно абсолютно нипричемный Познер оказался лицом того жуткого явления, в которое грузинам теперь очень хочется поплевать. Вероятно, они забыли, что во многом именно такой Россию сделал веселый грузин Коба Джугашвили, который 30 лет ломал эту Россию об колено, как хотел, и дрессировал ее на абсолютное бесстыдство и абсолютную покорность — и выдрессировал, — напомнил публицист. 

 
 
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Известный российский публицист прокомментировал случай, произошедший с его коллегой в Грузии.
 
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