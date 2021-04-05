Министр информации Игорь Луцкий освобожден от должности

Источник материала: Салiдарнасць

Он проработал всего 10 месяцев.





Как сообщает Телеграм-канал Пул Первого , 5 апреля Лукашенко назначит нового министра информации.

Пока его имя не раскрывается.

Игорь Луцкий занимал должность министра информации с июня 2020 года. За это время многие независимые СМИ ощутили на себе давление, TUT.BY был лишен статуса СМИ, ряд изданий имели проблемы с выходом.