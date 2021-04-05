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Министр информации Игорь Луцкий освобожден от должности
05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Он проработал всего 10 месяцев.
Как сообщает Телеграм-канал
Пока его имя не раскрывается.
Игорь Луцкий занимал должность министра информации с июня 2020 года. За это время многие независимые СМИ ощутили на себе давление, TUT.BY был лишен статуса СМИ, ряд изданий имели проблемы с выходом.
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Он проработал всего 10 месяцев.
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