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На этой неделе в суде допросят Виктора Бабарико

05.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этой неделе Верховный суд, который рассматривает "дело Белгазпромбанка", даст слово экс-главе правления банка Виктору Бабарико.

Во время следственных действий он отказался от дачи показаний и свою вину не признал, напоминают в штабе экс-банкира.

Бабарико просил суд о возможности выступить первым из обвиняемых. Но суд не разрешил ему даже сделать заявление. После этого экс-банкир заявил отвод суду. "Обвиняемый лишен права обратиться к суду к заявлением, а адвокаты лишены права обращаться с ходатайством", объяснял тогда этот поступок адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. Заявление Бабарико об отводе суду было отклонено.

Верховный суд определил, что допрашивать экс-банкира будут последним. Процесс должен возобновиться сегодня, 5 апреля, а допрос Бабарико может состояться уже завтра, сообщает БелаПАН.

Экс-председателя правления банка Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в "отмывании" денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Фигурантом уголовного дела он стал после того, как объявил о своем решении баллотироваться в президенты.

Вместе с ним по делу проходят еще семь человек: топ-менеджеры банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, Алексей Задойко, Сергей Добролет, которых обвиняют в получении взятки, и учредитель ООО "Активлизинг" Виктор Кобяк, которого обвиняют в даче взятки.

С шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На сделку со следствием не пошли Бабарико и Задойко.

Правозащитники признали Виктора Бабарико политзаключенным.
 
 
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На этой неделе Верховный суд, который рассматривает "дело Белгазпромбанка", даст слово экс-главе правления банка Виктору Бабарико.
 
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