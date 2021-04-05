На этой неделе в суде допросят Виктора Бабарико

Во время следственных действий он отказался от дачи показаний и свою вину не признал, напоминают в штабе экс-банкира.





Бабарико просил суд о возможности выступить первым из обвиняемых. Но суд не разрешил ему даже сделать заявление. После этого экс-банкир заявил отвод суду. "Обвиняемый лишен права обратиться к суду к заявлением, а адвокаты лишены права обращаться с ходатайством", объяснял тогда этот поступок адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. Заявление Бабарико об отводе суду было отклонено.





Верховный суд определил, что допрашивать экс-банкира будут последним. Процесс должен возобновиться сегодня, 5 апреля, а допрос Бабарико может состояться уже завтра, сообщает БелаПАН.





Экс-председателя правления банка Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в "отмывании" денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Фигурантом уголовного дела он стал после того, как объявил о своем решении баллотироваться в президенты.





Вместе с ним по делу проходят еще семь человек: топ-менеджеры банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, Алексей Задойко, Сергей Добролет, которых обвиняют в получении взятки, и учредитель ООО "Активлизинг" Виктор Кобяк, которого обвиняют в даче взятки.





С шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На сделку со следствием не пошли Бабарико и Задойко.





Правозащитники признали Виктора Бабарико политзаключенным.