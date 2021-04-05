|
Из Минска в Москву начнут ходить скоростные поезда. Цена вас удивит
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал «Минск и минчанин», который ведет журналист Денис Блищ, сообщает о скором запуске экспресс-поездов по маршруту Минск-Москва. «Ласточки» — а именно так в России называют эти поезда — могут начать ходить 30 апреля.
Внутри вагон «Ласточки» очень напоминает белорусские скоростные поезда от «Штадлер», которые связали Минск и все областные города Беларуси. Цена за место во втором классе, как утверждает источник, составит 55 рублей. В первом классе — 80 рублей.
Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канал «Минск и минчанин», который ведет журналист Денис Блищ, сообщает о скором запуске экспресс-поездов по маршруту Минск-Москва. «Ласточки» — а именно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)