Из Минска в Москву начнут ходить скоростные поезда. Цена вас удивит









Внутри вагон «Ласточки» очень напоминает белорусские скоростные поезда от «Штадлер», которые связали Минск и все областные города Беларуси. Цена за место во втором классе, как утверждает источник, составит 55 рублей. В первом классе — 80 рублей.

Предполагается, что «Ласточка» будет ходить из Минска в Москву дважды в день.