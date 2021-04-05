Белорусские студенты смогут поехать летом на допобучение в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. На базе 16 российских университетов этим летом организуют образовательные школы для студентов из Беларуси, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Проект уже получил название - "Летний университет 2021". Суть его в том, что более 700 белорусских студентов смогут на интенсивных курсах пройти обучение и побыть в России в летний период. По словам Фалькова, это одна из программ дополнительного профессионального образования в рамках Союзного государства .

Глава Минобрнауки РФ уточнил, что летние школы будут организованы во всех федеральных округах на базе 16 университетов - от Псковского государственного до Дальневосточного федерального университета.

"Это прекрасная возможность познакомиться с Россией, с богатой российской культурой, традициями, с особенностями регионов, ну и, конечно же, получить профессиональные знания в летний период, познакомиться с своими сверстниками из российских вузов", - рассказал министр в интервью РИА Новости .

Совместные летние школы

Валерий Фальков посещал Минск в декабре прошлого года. Во время VIII Белорусско-Российского молодежного форума он отметил, что надо создавать условия для студентов из России, которые хотят учиться и работать в Беларуси, а также для белорусских студентов, с интересом смотрящих на российские вузы.

Одним из перспективных проектов участники форума назвали обмен белорусских и российских студентов в летнее время.

"Больше 10 тысяч мест в минской студенческой деревне – это, считай, трехзвездочый отель. Можно приезжать, размещаться там, учиться, работать, организовывать экскурсии. Параллельно можем делать что-то такое и в России. Думаю, наши ребята будут с удовольствием ездить организованно на экскурсии в музеи Кремля, Санкт-Петербурга. Отличная идея, и она практически ничего не стоит", - подчеркнул тогда министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

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