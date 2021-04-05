ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские студенты смогут поехать летом на допобучение в Россию

05.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. На базе 16 российских университетов этим летом организуют образовательные школы для студентов из Беларуси, заявил   министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Проект уже получил название - "Летний университет 2021". Суть его в том, что более 700 белорусских студентов смогут на интенсивных курсах пройти обучение и побыть в России в летний период. По словам Фалькова, это одна из программ дополнительного профессионального образования в рамках Союзного государства.

Глава Минобрнауки РФ уточнил, что летние школы будут организованы во всех федеральных округах на базе 16 университетов - от Псковского государственного до Дальневосточного федерального университета.

"Это прекрасная возможность познакомиться с Россией, с богатой российской культурой, традициями, с особенностями регионов, ну и, конечно же, получить профессиональные знания в летний период, познакомиться с своими сверстниками из российских вузов", - рассказал министр в интервью РИА Новости.

© Sputnik / Константин Михальчевский
Квота для белорусских студентов в университетах России удвоилась

Совместные летние школы

Валерий Фальков посещал Минск в декабре прошлого года. Во время VIII Белорусско-Российского молодежного форума он отметил, что надо создавать условия для студентов из России, которые хотят учиться и работать в Беларуси, а также для белорусских студентов, с интересом смотрящих на российские вузы.

Одним из перспективных проектов участники форума назвали обмен белорусских и российских студентов в летнее время.

"Больше 10 тысяч мест в минской студенческой деревне – это, считай, трехзвездочый отель. Можно приезжать, размещаться там, учиться, работать, организовывать экскурсии. Параллельно можем делать что-то такое и в России. Думаю, наши ребята будут с удовольствием ездить организованно на экскурсии в музеи Кремля, Санкт-Петербурга. Отличная идея, и она практически ничего не стоит", - подчеркнул тогда министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Читайте также:

 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Валерия Фалькова, "это будет прекрасная возможность познакомиться с богатой российской культурой, традициями, особенностями регионов".
 
Новости дня
Новости разные
 
"Понимали, что месть со стороны властей будет". Отец Герасимени – о деле на дочь и обысках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by