Нацбанк считает, что инфляция в стране будет в 1,4 раза выше прогноза

В нынешнем году инфляция в Беларуси может составить 7,2%. Такую оценку озвучили специалисты Нацбанка Беларуси (НБРБ) в ходе встречи с аналитиками российского «Газпромбанка».





Оценки белорусского центробанка приводятся в аналитической записке российского «Газпромбанка», которая подготовлена на основе встреч с сотрудниками белорусских госорганов.

«Наблюдаемое ускорение инфляции НБРБ считает временным. НБРБ подчеркнул, что дезинфляционный эффект со стороны потребительского спроса сохраняется, в том числе за счет снижения объемов импорта», — говорится в записке российского «Газапромбанка».

Аналитики российского банка отмечают, что по мнению специалистов белорусского Нацбанка эффект от снижения объемов импорта в ближайшие два года сохранится.

«НБРБ отмечает сохранение повышенных инфляционных ожиданий, сдерживающих замедление инфляции, а также неопределенность внешних факторов инфляции (прежде всего, динамики мировых цен на продовольствие). На конец года НБРБ ожидает замедления инфляции до 7,2%, что близко к нашему мартовскому прогнозу (около 7%)», — подчеркивается в записке «Газпромбанка».

Как сообщалось, по итогам января-февраля инфляция в Беларуси составила 3,1%, а в годовом выражении — 8,7%. При этом официальный прогноз властей на этот год предполагал, что рост потребительских цен в текущем году не превысит 5%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объяснило ускорение инфляции в 2021 году ростом цен на импортные продукты питания и эффектом от отмены налоговых льгот для поставщиков лекарств.

В марте этого года Нацбанк объявил о том, что для сдерживания инфляции ужесточил контроль над денежным предложением.

«В целях ограничения инфляции правлением Национального банка принят ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно», — сообщил в марте Нацбанк.

Последние статданные свидетельствуют, что Национальный банк ограничил предоставление ликвидности коммерческим банкам и отказался удовлетворять большинство соответствующих заявок.

Так, в марте Нацбанк провел кредитный аукцион, в ходе которого банкам предоставлялись кредитные ресурсы на 180 дней (6 месяцев). Для участия в 745-м аукционе было допущено 26 заявок банков, первоначальный спрос на кредитные ресурсы составлял около 3,7 млрд рублей, однако Нацбанк удовлетворил заявки банков лишь на 250 млн рублей.

Предыдущий, февральский, 744-й аукцион, в ходе которого банки предъявляли спрос на шестимесячные кредитные ресурсы Нацбанка, также завершился неудовлетворением большинства заявок. Банки в феврале хотели привлечь у Нацбанка 2,1 млрд рублей, однако фактически центральный банк удовлетворил заявки банков и выдал им шестимесячные кредиты лишь на 200 млн рублей.

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