|
Доллар серьезно растет на открытии первых на неделе биржевых торгах
Источник материала: Навiны
Американская валюта существенно укрепляет свои позиции на открытии торгов в понедельник, 5 апреля.
Три основные иностранные валюты по данным на 10:30 демонстрируют следующие показатели:
На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская валюта существенно укрепляет свои позиции на открытии торгов в понедельник, 5 апреля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)