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Доллар серьезно растет на открытии первых на неделе биржевых торгах

05.04.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта существенно укрепляет свои позиции на открытии торгов в понедельник, 5 апреля.

Доллар серьезно растет на открытии первых на неделе биржевых торгах
Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты по данным на 10:30 демонстрируют следующие показатели:

  • доллар — 2,6507 белорусского рубля (+0,0119 пункта);
  • евро — 3,1096 белорусского рубля (+0,0007 пункта);
  • российский рубль — 3,4595 белорусского рубля за 100 российских (-0,0087 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта существенно укрепляет свои позиции на открытии торгов в понедельник, 5 апреля.
 
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