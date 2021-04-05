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Видеофакт. В Глуске «Ауди» влетело в группу людей

05.04.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происшествие, о котором сегодня сообщает Следственный комитет, произошло в ночь на 4 апреля.

Видеофакт. В Глуске «Ауди» влетело в группу людей

Как отмечает СК, водитель «Ауди» отдыхал в кафе и «повздорил с другими отдыхающими». «По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в авто после чего въехали в группу людей, стоявшую на тротуаре возле входа в заведение.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек.

В отношении водителя открыто уголовное производство — ему инкриминируют покушение на убийство.

 

 

 
 
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Происшествие, о котором сегодня сообщает Следственный комитет, произошло в ночь на 4 апреля.
 
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