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Видеофакт. В Глуске «Ауди» влетело в группу людей
Источник материала: Навiны
Происшествие, о котором сегодня сообщает Следственный комитет, произошло в ночь на 4 апреля.
Как отмечает СК, водитель «Ауди» отдыхал в кафе и «повздорил с другими отдыхающими». «По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в авто после чего въехали в группу людей, стоявшую на тротуаре возле входа в заведение.
Травмы различной степени тяжести получили пять человек.
В отношении водителя открыто уголовное производство — ему инкриминируют покушение на убийство.
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Происшествие, о котором сегодня сообщает Следственный комитет, произошло в ночь на 4 апреля.
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