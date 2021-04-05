Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания

Источник материала: Onliner Итак, начинаем понедельник по традиции не с кофе, а с политических новостей. Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко анонсировала кадровый день, а правозащатинки рассказали о самых «странных» причинах для задержаний. Обо всех главных событиях дня мы рассказываем в нашей хронике. Следите за новостями.

Одной строкой — видео о «червивых» масках, экономист — о ценах и девальвации

Почему в Беларуси растут цены и происходит девальвация? Разбираемся с экономистом.

с экономистом. Новая угроза. По сети распространяются видео о «червивых» масках.

о «червивых» масках. Показываем 17 мгновений марта. Лучшие снимки наших фотографов.

наших фотографов. Рассказываем, как белорусские мобильники научились выходить в интернет .

. Тестируем новые заведения Минска.

А мы переходим к политическим новостям в стране и мире.

Кадровый день у Лукашенко

Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила о кадровом дне. К посту было прикреплено вот такое фото.





Правозащитники рассказали о самых «странных» причинах задержаний

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» составил список самых странных задержаний и наказаний, которые были вынесены после 25 и 27 марта. Ниже приводим список.

«Демонстрировали жесты».

«На машине была наклейка с „Погоней“».

«Снимали сотрудников милиции из маршрутки».

«Спросил, кто режет бчб-ленточки».

«Повесил на дерево бчб-шарики».

«Пять лет носила бело-красную брошь».

«Раздавали бчб-конфеты».

«Пикетировали бчб-носками».





А что в мире?

Тем временем в мире тоже происходит движение. Итак, сегодня:

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Евросоюза на ближайшем заседании обсудят «военную активность» России вокруг Украины.

вокруг Украины. Папа римский Франциск заявил, что мировому сообществу следует отказаться от наращивания вооружений в период пандемии, а конфликтующим сторонам — перейти к перемирию и восстановлению отношений.





(будет дополнено)