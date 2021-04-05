ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания

05.04.2021 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Итак, начинаем понедельник по традиции не с кофе, а с политических новостей. Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко анонсировала кадровый день, а правозащатинки рассказали о самых «странных» причинах для задержаний. Обо всех главных событиях дня мы рассказываем в нашей хронике. Следите за новостями.

Одной строкой — видео о «червивых» масках, экономист — о ценах и девальвации

  • Почему в Беларуси растут цены и происходит девальвация? Разбираемся с экономистом.
  • Новая угроза. По сети распространяются видео о «червивых» масках.
  • Показываем 17 мгновений марта. Лучшие снимки наших фотографов.
  • Рассказываем, как белорусские мобильники научились выходить в интернет.
  • Тестируем новые заведения Минска.

А мы переходим к политическим новостям в стране и мире.

Кадровый день у Лукашенко

Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила о кадровом дне. К посту было прикреплено вот такое фото.

Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания

Правозащитники рассказали о самых «странных» причинах задержаний

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» составил список самых странных задержаний и наказаний, которые были вынесены после 25 и 27 марта. Ниже приводим список.

  • «Демонстрировали жесты».
  • «На машине была наклейка с „Погоней“».
  • «Снимали сотрудников милиции из маршрутки».
  • «Спросил, кто режет бчб-ленточки».
  • «Повесил на дерево бчб-шарики».
  • «Пять лет носила бело-красную брошь».
  • «Раздавали бчб-конфеты».
  • «Пикетировали бчб-носками».
Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания

А что в мире?

Тем временем в мире тоже происходит движение. Итак, сегодня:

Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итак, начинаем понедельник по традиции не с кофе, а с политических новостей. Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко анонсировала кадровый день, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские студенты смогут поехать летом на допобучение в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by