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Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания
Источник материала: Onliner
Итак, начинаем понедельник по традиции не с кофе, а с политических новостей. Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко анонсировала кадровый день, а правозащатинки рассказали о самых «странных» причинах для задержаний. Обо всех главных событиях дня мы рассказываем в нашей хронике. Следите за новостями.
Одной строкой — видео о «червивых» масках, экономист — о ценах и девальвации
А мы переходим к политическим новостям в стране и мире.
Кадровый день у Лукашенко
Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила о кадровом дне. К посту было прикреплено вот такое фото.
Правозащитники рассказали о самых «странных» причинах задержаний
Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» составил
А что в мире?
Тем временем в мире тоже происходит движение. Итак, сегодня:
(будет дополнено)
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Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания
Итак, начинаем понедельник по традиции не с кофе, а с политических новостей. Сегодня пресс-служба Александра Лукашенко анонсировала кадровый день, а...
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