Номер телефона Цукерберга оказался в слитых данных пользователей Facebook

Источник материала: Onliner

Эксперт по инфобезопасности Дейв Уолкер заявил, что личные данные Марка Цукерберга, основателя Facebook, оказались среди слитых данных пользователей соцсети на хакерском форуме в даркнете. Там же есть данные сооснователей Facebook Криса Хьюза и Дастина Московица.

Как утверждают некоторые СМИ, утечка включает имя, местонахождение, данные о браке, идентификатор пользователя и номер телефона. Всего в базе слитых данных содержится информация о 533 млн пользователей Facebook.

В компании для Business Insider пояснили, что утечка состоялась еще в 2019 году. А в августе того же года дыру пофиксили. Теперь эти данные находятся в свободном доступе.