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Номер телефона Цукерберга оказался в слитых данных пользователей Facebook
Источник материала: Onliner
Эксперт по инфобезопасности Дейв Уолкер заявил, что личные данные Марка Цукерберга, основателя Facebook, оказались среди слитых данных пользователей соцсети на хакерском форуме в даркнете. Там же есть данные сооснователей Facebook Криса Хьюза и Дастина Московица.
Как утверждают некоторые СМИ, утечка включает имя, местонахождение, данные о браке, идентификатор пользователя и номер телефона. Всего в базе слитых данных содержится информация о 533 млн пользователей Facebook.
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