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Номер телефона Цукерберга оказался в слитых данных пользователей Facebook

05.04.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эксперт по инфобезопасности Дейв Уолкер заявил, что личные данные Марка Цукерберга, основателя Facebook, оказались среди слитых данных пользователей соцсети на хакерском форуме в даркнете. Там же есть данные сооснователей Facebook Криса Хьюза и Дастина Московица.

Как утверждают некоторые СМИ, утечка включает имя, местонахождение, данные о браке, идентификатор пользователя и номер телефона. Всего в базе слитых данных содержится информация о 533 млн пользователей Facebook.

В компании для Business Insider пояснили, что утечка состоялась еще в 2019 году. А в августе того же года дыру пофиксили. Теперь эти данные находятся в свободном доступе.

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Эксперт по инфобезопасности Дейв Уолкер заявил, что личные данные Марка Цукерберга, основателя Facebook, оказались среди слитых данных пользователей соцсети на...
 
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