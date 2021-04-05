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Доллар набрал больше копейки и остановился в шаге от исторического рекорда

05.04.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Московской бирже вот уже который день продолжают расти доллар и евро. Белорусская валютно-фондовая биржа сегодня открылась ростом доллара и евро. Американская валюта с ходу набрала 1,23 копейки. До рекорда остается чуть больше одной копейки.

Доллар торгуется по 2,6511. Исторический рекорд был 27 августа. Тогда американская валюта добралась до отметки в 2,6612.

Евро прибавил 0,01 копейки. Пока он стоит 3,1099 белорусского рубля.

Сотня российского рубля потеряла 0,84 копейки. Ее покупают и продают по 3,4598.

В пятницу доллар набрал 0,90 копейки и стоил 2,6388. Евро прирос на 2,26 копейки, до 3,1089 рубля. Российский рубль просел на 0,14 копейки, до 3,4668 белорусского за сотню.

Лучшие курсы наличной иностранной валюты можно найти на kurs.onliner.by.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Московской бирже вот уже который день продолжают расти доллар и евро. Белорусская валютно-фондовая биржа сегодня открылась ростом доллара и евро. Американская...
 
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