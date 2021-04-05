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В мае на МКАД в районе Лошицы будут пробки: начнется ремонт путепровода
Источник материала: Onliner
Еще в декабре прошлого года было известно, что в Минске 27 мостов и путепроводов нуждаются в капремонте. Среди них упоминалось сооружение на 19-м км МКАД. Это путепровод, под которым проходят железнодорожные пути направления Минск — Гомель, проходит между ул. Кижеватова и Игуменским трактом (между Вилковщиной и Лошицей). Утверждают, его начнут ремонтировать уже в мае.
«Путепровод находится в удовлетворительном состоянии, хотя еще год назад работники „Горавтомоста“ установили перед ним дорожные знаки по ограничению весовых нагрузок транспорта, —
По словам Ярошика, во второй половине мая в этом месте будет организовано заужение: «Оба транспортных потока запустят по одной стороне путепровода, после капремонта другой половины они пойдут по ней. Работы мостостроителей, которые планируется вести круглосуточно, будут согласованы с графиком прохождения пассажирских и грузовых поездов».
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Еще в декабре прошлого года было известно, что в Минске 27 мостов и путепроводов нуждаются в капремонте. Среди них упоминалось сооружение на 19-м км МКАД. Это...
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