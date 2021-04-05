ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В мае на МКАД в районе Лошицы будут пробки: начнется ремонт путепровода

05.04.2021 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Еще в декабре прошлого года было известно, что в Минске 27 мостов и путепроводов нуждаются в капремонте. Среди них упоминалось сооружение на 19-м км МКАД. Это путепровод, под которым проходят железнодорожные пути направления МинскГомель, проходит между ул. Кижеватова и Игуменским трактом (между Вилковщиной и Лошицей). Утверждают, его начнут ремонтировать уже в мае.

В мае на МКАД в районе Лошицы будут пробки: начнется ремонт путепровода

«Путепровод находится в удовлетворительном состоянии, хотя еще год назад работники „Горавтомоста“ установили перед ним дорожные знаки по ограничению весовых нагрузок транспорта, — цитирует информагентство „Минск-Новости“ директора УП „Гордорстрой“ Александра Ярошика. — Строителям предстоит заменить балки среднего пролета и усилить их на крайних пролетах. По всему полотну будет устроена общая железобетонная плита, чтобы путепровод выдерживал современные нагрузки».

По словам Ярошика, во второй половине мая в этом месте будет организовано заужение: «Оба транспортных потока запустят по одной стороне путепровода, после капремонта другой половины они пойдут по ней. Работы мостостроителей, которые планируется вести круглосуточно, будут согласованы с графиком прохождения пассажирских и грузовых поездов».


Автомобильные шины Tigar High Performance 205/55R16 94V
40 отзывов
летние, для легковых автомобилей, шины без шипов
104 р.
28 предложений
Автомобильные шины Hankook Ventus Prime3 K125 195/65R15 91V
37 отзывов
летние, для легковых автомобилей
117 р.
26 предложений
Автомобильные шины Kormoran Road Performance 195/65R15 95H
37 отзывов
летние, для легковых автомобилей
103 р.
22 предложения
Все шины в Каталоге с доставкой на дом

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в декабре прошлого года было известно, что в Минске 27 мостов и путепроводов нуждаются в капремонте. Среди них упоминалось сооружение на 19-м км МКАД. Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Глуску аўтамабіль заехаў у натоўп — пацярпелі пяць чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by