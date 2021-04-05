В мае на МКАД в районе Лошицы будут пробки: начнется ремонт путепровода

Источник материала: Onliner

Еще в декабре прошлого года было известно, что в Минске 27 мостов и путепроводов нуждаются в капремонте. Среди них упоминалось сооружение на 19-м км МКАД. Это путепровод, под которым проходят железнодорожные пути направления Минск — Гомель, проходит между ул. Кижеватова и Игуменским трактом (между Вилковщиной и Лошицей). Утверждают, его начнут ремонтировать уже в мае.





«Путепровод находится в удовлетворительном состоянии, хотя еще год назад работники „Горавтомоста“ установили перед ним дорожные знаки по ограничению весовых нагрузок транспорта, — цитирует информагентство „Минск-Новости“ директора УП „Гордорстрой“ Александра Ярошика. — Строителям предстоит заменить балки среднего пролета и усилить их на крайних пролетах. По всему полотну будет устроена общая железобетонная плита, чтобы путепровод выдерживал современные нагрузки».

По словам Ярошика, во второй половине мая в этом месте будет организовано заужение: «Оба транспортных потока запустят по одной стороне путепровода, после капремонта другой половины они пойдут по ней. Работы мостостроителей, которые планируется вести круглосуточно, будут согласованы с графиком прохождения пассажирских и грузовых поездов».