На «Гродно Азоте» ЧП: из цистерны вылилась жидкая сера

Источник материала: Onliner

Вчера на предприятии ОАО «Гродно Азот» случилось ЧП: во время слива жидкой серы часть химиката пролилась из цистерны. Это случилось в районе 11:20 утра, пишет «Гродненский химик».

Согласно технологическому процессу, перед тем, как сливать жидкую серу из цистерн, ее предварительно разогревают. Сера представляет собой высоковязкое вещество, при высоких температурах происходит ее расширение и выделение серных газов. И в процессе разогрева произошел выброс небольшого количества серы через верхний люк.





При этом 15—20 кг серы попало на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление. Диспетчер производства вызвал МЧС, аварийно-газоспасательный отряд и машину скорой помощи (эти подразделения выезжают на все ЧП подобного рода). Пролив расплава был локализован, задымление устранено. Проблемная цистерна отбуксирована железнодорожной службой в технологический отстойник.

По словам генерального директора предприятия Игоря Ляшенко, в процессе инцидента никто не пострадал, вреда экологии не нанесено, отклонений в газовоздушной среде не зафиксировано. Сменный персонал работал в штатных средствах защиты. Случай никак не отразился на объеме выпускаемой продукции и технологическом процессе, материального ущерба нет.

Сведения по наличию химикатов в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны предприятия пока неизвестны, так как с 2 апреля данные на сайте не обновлялись . Дозвониться до информационно-редакционного отдела предприятия «Гродно Азот», который общается с представителями СМИ, Onliner не удалось.