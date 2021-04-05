|
В Глуске у мужчины произошел конфликт в кафе с другой компанией — и он протаранил их на авто
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Мужчина вместе со знакомым проводил время в кафе. Там у него произошел конфликт с другой компанией. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей, сообщает пресс-служба МВД.
Перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Мужчина и его знакомый сели в «Ауди» и совершили наезд на стоявшую на тротуаре у входа компанию.
В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)