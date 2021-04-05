ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Глуске у мужчины произошел конфликт в кафе с другой компанией — и он протаранил их на авто

05.04.2021 11:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Глуске у мужчины произошел конфликт в кафе с другой компанией — и он протаранил их на авто
Кадр из видео
Случай произошел ночью 4 апреля возле кафе в Глуске.

Мужчина вместе со знакомым проводил время в кафе. Там у него произошел конфликт с другой компанией. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей, сообщает пресс-служба МВД.

Перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Мужчина и его знакомый сели в «Ауди» и совершили наезд на стоявшую на тротуаре у входа компанию.

В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное в понедельник. Кадровый день у Лукашенко, правозащитники рассказали о «странных» причинах для задержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by