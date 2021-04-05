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Прогноз по валютам: каких изменений ждать от доллара в ближайшее время

05.04.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз по валютам: каких изменений ждать от доллара в ближайшее время
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер
На ушедшей неделе на внутреннем валютном рынке отмечен рост трех основных инвалют. И валютная корзина подорожала после четырех недель снижения. Каких изменений ждать белорусам дальше?

Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- На внешних валютных рынках за прошедшую неделю динамика была достаточно скромной. Пара евро/доллар за неделю практически не изменилась и осталась вблизи 1,1780.

Российский рубль незначительно снизился к двум иностранным валютам. Доллар подорожал с 75,8 до 76,1 российского рубля, или на 0,4%.

Евро вырос с 89,3 до 89,6 российского рубля, или на те же 0,4%.

К белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты, доллар и евро - заметнее, российский рубль - скромнее.

Доллар за неделю вырос на 0,48%. Евро подорожал на 0,47%. А российский рубль вырос на 0,09%.

В результате роста всех трех валют валютная корзина прервала серию снижения, которая длилась четыре недели, и выросла в цене на 0,28%.

Примечательно, что евро, несмотря на рост, успел в середине недели обновить минимум с начала года.

На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,65 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 3,12 белорусского рубля.

А российский рубль останется вблизи 3,47 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,65 белорусского рубля.
 
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