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ЧП на «Гродно Азот»: разлилась сера

05.04.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЧП на «Гродно Азот»: разлилась сера
Иллюстративное фото
4 апреля во время слива жидкой серы из цистерны на заводе «Гродно Азот» произошел пролив агрессивных химикатов.

На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.

Об этом сообщил телеграм-канал «Стачком Азота», добавляя, что «работникам цеха запретили распространять информацию» и что производственный процесс оказался «под угрозой остановки».

В диспетчерской службе завода Радио Свобода подтвердили инцидент, однако сказали, что никто не пострадал, что это не повлияет на производство и что пары химикатов не вышли за пределы станции, где они разлились.

Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
 
Теги: Гродно
 
 
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На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.
 
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