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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЧП на «Гродно Азот»: разлилась сера На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.

На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.Об этом сообщил телеграм-канал, добавляя, что «работникам цеха запретили распространять информацию» и что производственный процесс оказался «под угрозой остановки».В диспетчерской службе заводаподтвердили инцидент, однако сказали, что никто не пострадал, что это не повлияет на производство и что пары химикатов не вышли за пределы станции, где они разлились.Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.