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ЧП на «Гродно Азот»: разлилась сера
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.
Об этом сообщил телеграм-канал
В диспетчерской службе завода
Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
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На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.
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