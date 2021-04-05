|
Доллар рванул к историческому максимуму утром 5 апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют пока не изменилась.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос ещё на 0,0108 BYN до 2,6496 BYN/USD — это максимальный уровень с 3 ноября 2020 года.
До нового исторического максимума доллару не хватило всего 0,0135 BYN. Напомним, что он был установлен по итогам торгов 28 августа 2020 года на уровне 2,6631 BYN.
За последние три дня доллар подорожал уже на 0,0265 BYN.
Курс евро в первых сделках не изменился и остался на уровне пятничного закрытия — 3,1089 BYN/EUR.
Примечательно, что в минувшую среду евро завершил торги на минимуме за 3,5 месяца, а потом за два дня подорожал на 0,0300 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0082 BYN до 3,4600 BYN/100 RUB до минимума за неделю.
Московская биржа
Доллар открыл торги в понедельник ростом до отметки 76,63 российских рублей. Это примерно на 60 копеек больше, чем было утром в пятницу.
Доллар на Мосбирже сейчас торгуется на максимальном уровне за последние 12 дней, но если он сможет прибавить 20–25 копеек, то поднимется до максимума почти за четыре месяца.
Курс евро поднялся примерно на 50 копеек до 90,05 российских рублей.
Датский Saxo Bank не верил в российский рубль и до обострения на востоке Украины и пророчил рост доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Эти уровни уважаемый банк ожидает увидеть уже во втором квартале.
По мнению аналитиков Saxo от ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До нового исторического максимума доллару не хватило всего 0,0135 BYN.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)