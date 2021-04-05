На продажу выставили квартиру «заценского Мавроди» у Минского моря

Источник материала: Tut.by

Органы принудительного исполнения выставили на аукцион квартиру в Лапоровичах, которая принадлежит «заценскому Мавроди» Михаилу Третинникову. В 2019 году его осудили на 11 лет лишения свободы за мошенничество. Рассказываем, что это за история.





Трехкомнатная квартира площадью 138 квадратных метров находится в доме на улице Новой, 2. Это тот самый дом в Лапоровичах, где Михаил Третинников продавал разным людям одни и те же квартиры. Но выставленное сегодня на аукцион жилье принадлежит ему самому и продается в счет погашения причиненного им ущерба.













Начальная цена — 360 тысяч рублей. Аукцион начнется 26 апреля на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».

На квартиру наложен арест следственных органов. В отношении нее есть и специальный запрет: запрещение изменения целевого назначения земельного участка, предоставленного гражданину (Третинникову. — Прим. TUT.BY) как состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, отчуждения такого участка и (или) возведенного на нем жилого дома, объектов недвижимости, образованных в результате его раздела, слияния или вычленения из него (долей в праве собственности на указанные объекты), до истечения 8 лет со дня государственной регистрации такого дома. А дом этот был зарегистрирован в декабре 2015 года.





Чем известен Третинников?

Михаил Третинников с мая 2018 года находится под стражей. Его задержали после многочисленных обращений людей в правоохранительные органы о мошенничестве. Суть претензий у всех была одна: Михаил, выступая застройщиком таунхаусов в элитных поселках возле Минска, с 2006 года предлагал им поучаствовать в строительстве квартир в них по сходной цене. С «дольщиками», которые щедро авансировали строительство, он не расплатился до сих пор. Несмотря на их неоднократные заявления в правоохранительные органы, Михаилу долгое время удавалось оставаться на свободе.





Во всех эпизодах использовалась одна и та же схема: Михаил размещал выгодное предложение на сайтах по продаже недвижимости в Лапоровичах, Зацени, Селютах. С покупателями квартир в таунхаусах заключался предварительный договор на 1/5 дома, который регистрировали у нотариуса. Третинников через год обязывался передать им построенную квартиру с коммуникациями, отделкой и куском приватизированной земли. Деньги с заключивших договор людей Михаил брал частями: сначала задаток в 2 тысячи, остальное — в рассрочку.

На тот момент потерпевшие еще не знали друг друга и отдавали деньги с уверенностью, что Михаил строит их квартиру. Они еще не догадывались, что потенциальных собственников в доме уже больше, чем квартир. Всего по делу проходили 25 потерпевших. Все они передали Третинникову серьезные суммы: от 15 до 260 тысяч долларов.

Суд признал Михаила Третинникова виновным по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 211 (Присвоение и растрата) Уголовного кодекса Беларуси. Наказание — 11 лет лишения свободы.