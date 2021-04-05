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Бывший главный архитектор Бреста Николай Власюк пошел на повышение

05.04.2021 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Николай Власюк, который был главным архитектором Бреста, пошел на повышение — и стал начальником управления архитектуры и территориального развития облисполкома — то есть главным архитектором всей области. Об этом сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Николай Власюк — коренной брестчанин.

В 2013—2014 годах он руководил комитетом архитектуры и градостроительства Минского горисполкома — и был главным архитектором столицы. В 2014-м вернулся в родной город начальником управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома — им и проработал до 2 апреля 2021 года.

 
Теги: Брест
 
 
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Власюк - коренной брестчанин. В 2013-2014 годах он руководил комитетом архитектуры и градостроительства Минского горисполкома - и был главным архитектором столицы. В...
 
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