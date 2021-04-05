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Главбух фирмы в Борисовском районе похитила «в счет зарплаты» более 100 тысяч
Источник материала: Tut.by
На одном из частных предприятий Борисова произошло крупное хищение денег. О том, что уже известно,
Главный бухгалтер ООО, занимающегося деревообработкой, за полтора года похитила на работе более 100 тыс. рублей.
Главбух заказывала наличные в банке для выдачи зарплаты работникам, при этом на протяжении полутора лет сумму умышленно завышала. «Лишние» деньги женщина по ведомости оформляла на себя, директора и бухгалтера. Вместо них ставила подписи — и забирала все себе.
В должности главного бухгалтера 53-летняя подозреваемая проработала порядка 20 лет. У женщины было право электронной цифровой подписи от имени директора: руководитель предприятия всецело ей доверял и в финансовые вопросы не вникал.
В отношении главбуха возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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На одном из частных предприятий Борисова произошло крупное хищение денег.
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