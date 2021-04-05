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Главбух фирмы в Борисовском районе похитила «в счет зарплаты» более 100 тысяч

05.04.2021 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На одном из частных предприятий Борисова произошло крупное хищение денег. О том, что уже известно, рассказали в милиции.


Главный бухгалтер ООО, занимающегося деревообработкой, за полтора года похитила на работе более 100 тыс. рублей.

Главбух заказывала наличные в банке для выдачи зарплаты работникам, при этом на протяжении полутора лет сумму умышленно завышала. «Лишние» деньги женщина по ведомости оформляла на себя, директора и бухгалтера. Вместо них ставила подписи — и забирала все себе.

В должности главного бухгалтера 53-летняя подозреваемая проработала порядка 20 лет. У женщины было право электронной цифровой подписи от имени директора: руководитель предприятия всецело ей доверял и в финансовые вопросы не вникал.

В отношении главбуха возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

 
 
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На одном из частных предприятий Борисова произошло крупное хищение денег.
 
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