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Банковские мошенники используют новый способ развода. Теперь они просят просто установить приложение
Источник материала: Tut.by
Злоумышленники звонят гомельчанам, убеждают доверчивых пользователей установить на телефон специальное приложение — и уводят их деньги. В милиции
Жителю Гомеля позвонили «из банка» по вайберу. Это заставило его засомневаться, но короткий номер 147, с которого якобы поступил звонок, все же помог поверить, что это и правда банк.
Дальше все было как обычно: деньги гомельчанина якобы оказались под угрозой, «службой безопасности» зафиксирована странная активность в виде несанкционированных переводов. В этот раз «сотрудник банка» не просил ни паролей, ни кодов, ни даже номера карты. Он предложил мужчине скачать и установить на телефон приложение, которое поможет «специалистам» вычислить мошенника.
Однако дело в том, что помогает приложение только самим мошенникам, говорят в милиции.
Чаще всего речь идет о приложении AnyDesk, которое можно скачать через Google Play или App Store. Оно используется для удаленного доступа к компьютеру, соответственно, можно отслеживать все действия, которые в последующем жертва будет совершать в своем телефоне. И как только человек начнет пользоваться, например, интернет-банкингом или М-банкингом, мошенник увидит, какие пароли и куда он вводит.
Именно так у гомельчанина впоследствии «увели» восемь тысяч рублей.
Иногда установить приложение на телефон просит не сам «сотрудник банка», а «сотрудник правоохранительных органов», на которого для специальной проверки якобы переключают жертву.
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Банковские мошенники используют новый способ развода. Теперь они просят просто установить приложение
Злоумышленники звонят гомельчанам, убеждают доверчивых пользователей установить на телефон специальное приложение - и уводят их деньги. В милиции рассказали, на...
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