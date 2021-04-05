Банковские мошенники используют новый способ развода. Теперь они просят просто установить приложение

Источник материала: Tut.by

Злоумышленники звонят гомельчанам, убеждают доверчивых пользователей установить на телефон специальное приложение — и уводят их деньги. В милиции рассказали , на что ни в коем случае нельзя соглашаться.



Фото: Stephen Petrey, unsplash.com

Жителю Гомеля позвонили «из банка» по вайберу. Это заставило его засомневаться, но короткий номер 147, с которого якобы поступил звонок, все же помог поверить, что это и правда банк.

Дальше все было как обычно: деньги гомельчанина якобы оказались под угрозой, «службой безопасности» зафиксирована странная активность в виде несанкционированных переводов. В этот раз «сотрудник банка» не просил ни паролей, ни кодов, ни даже номера карты. Он предложил мужчине скачать и установить на телефон приложение, которое поможет «специалистам» вычислить мошенника.

Однако дело в том, что помогает приложение только самим мошенникам, говорят в милиции.

Чаще всего речь идет о приложении AnyDesk, которое можно скачать через Google Play или App Store. Оно используется для удаленного доступа к компьютеру, соответственно, можно отслеживать все действия, которые в последующем жертва будет совершать в своем телефоне. И как только человек начнет пользоваться, например, интернет-банкингом или М-банкингом, мошенник увидит, какие пароли и куда он вводит.

Именно так у гомельчанина впоследствии «увели» восемь тысяч рублей.

Иногда установить приложение на телефон просит не сам «сотрудник банка», а «сотрудник правоохранительных органов», на которого для специальной проверки якобы переключают жертву.

Помните! Ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в вайбер или другие мессенджеры, никогда не просят передавать им коды или устанавливать что-либо на смартфон. Как только вам показалось, что звонок подозрительный, закончите разговор. Если остались сомнения о том, в безопасности ли ваш карт-счет, позвоните в банк сами — но только по номерам, указанным на сайте банка.