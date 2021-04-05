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Российский политолог: Ставка на террор и насилие - это путь в один конец
Источник материала: Партизан
Российский политолог Федор Крашенинников рассказал о том, что, по его мнению, является трагедией для Беларуси и России.
В интервью каналу "И грянет Грэм" он также высказал мнение о том, зачем Путин может «затеять провокацию» на территории Украины.
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Российский политолог Федор Крашенинников рассказал о том, что, по его мнению, является трагедией для Беларуси и России.
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