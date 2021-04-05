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Прогноз: доллар готов взять новый рекорд

05.04.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подъем курса доллара, который на прошедшей неделе вплотную приблизился к рекордному значению в 2021 году, может продолжиться, в результате чего вероятно достижение нового максимума.

Колебания стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля продолжают оставаться довольно умеренными, что указывает на изменение политики регуляторов валютного рынка РБ, направленное на предотвращение значительных колебаний курсов валют на Белорусской валютно-фондовой бирже, пишет select.by

Стоимость валютной корзины за неделю увеличилась всего на 0,3%, а средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,5% — до 2,6388 рубля за доллар — максимума за два месяца. 

Этот рост сопровождался увеличением курса российского рубля всего на 0,1% — до 3,1089 белорусского рубля за 100 российских.

Максимального значения курс доллара в 2021 году достиг по итогам торгов 3 февраля — 2,6404 BYN/USD, а исторический максимум был установлен семь месяцев назад на биржевых торгах 28 августа 2020 года на уровне 2,6631 BYN/USD. 

Кстати, по состоянию на 11 часов, по данным banki24.by доллар на бирже поднялся на 0,54% до уровня 2,6530 рубля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Подъем курса доллара, который на прошедшей неделе вплотную приблизился к рекордному значению в 2021 году, может продолжиться, в результате чего вероятно достижение...
 
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