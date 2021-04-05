Прогноз: доллар готов взять новый рекорд

select.by Колебания стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля продолжают оставаться довольно умеренными, что указывает на изменение политики регуляторов валютного рынка РБ, направленное на предотвращение значительных колебаний курсов валют на Белорусской валютно-фондовой бирже, пишет





Стоимость валютной корзины за неделю увеличилась всего на 0,3%, а средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,5% — до 2,6388 рубля за доллар — максимума за два месяца.





Этот рост сопровождался увеличением курса российского рубля всего на 0,1% — до 3,1089 белорусского рубля за 100 российских.





Максимального значения курс доллара в 2021 году достиг по итогам торгов 3 февраля — 2,6404 BYN/USD, а исторический максимум был установлен семь месяцев назад на биржевых торгах 28 августа 2020 года на уровне 2,6631 BYN/USD.

banki24.by доллар на бирже поднялся на 0,54% до уровня 2,6530 рубля. Кстати, по состоянию на 11 часов, по даннымдоллар на бирже поднялся на 0,54% до уровня 2,6530 рубля.



