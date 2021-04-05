В Могилеве Alfa Romeo влетела в столб

Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при столкновении автомобиля со столбом в Могилеве, сообщили в МЧС.





Сообщение об аварии на улице Гришина поступило спасателям 4 апреля, в 21.48. Выяснилось, что водитель Alfa Romeo не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.





В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Из авто его доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

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