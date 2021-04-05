Ученые исследовали самое глубокое кораблекрушение в истории

Источник материала: Tut.by

Исследователи совершили погружение к самому глубокому из известных кораблекрушений в мире. Об этом пишет Live Science.



Фото: Caladan Oceanic

Группа достигла эсминца ВМС США «Джонстон», который затонул 25 октября 1944 года после ожесточенного боя с японцами во время Второй мировой войны. Согласно заявлению, корабль длиной около 115 метров и шириной 12 м был потоплен во время битвы в заливе Лейте, самого масштабного морского сражения в истории Второй мировой войны. Он лежит на глубине примерно в 6,5 тысячи метров.

Впервые обломки были обнаружены в 2019 году у побережья острова Самар в Филиппинском море. В то время дистанционно управляемый аппарат зафиксировал сам корабль, но не смог добраться до его частей на наибольшей глубине.

Теперь американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково, бывший коммандер ВМС США, профинансировал новую экспедицию и пилотировал свою подводную лодку DSV Limiting Factor до места крушения во время двух восьмичасовых погружений. Они стали самыми глубокими из тех, что совершались человеком или подводным аппаратом для исследования места кораблекрушения.

Исследователи провели съемку и сделали фотографии корабля в высоком разрешении. Им удалось снять кадры носа, мостика и миделя корабля. Кадры такие четкие, что можно разглядеть номер 557 на корпусе.

А еще — орудийные башни, торпедные аппараты и многие артиллерийские установки (они все еще на месте).

Специалисты не нашли ни человеческих останков, ни соответствующей одежды.

В конце экспедиции водолазная команда возложила венок «на поле битвы в океане».

Три других корабля, затонувших в битве в заливе Лейте, еще не обнаружены.

Возможно, кадры и информация, которые исследователи привезли из своей экспедиции, станут полезными для историков и военно-морских архивистов.