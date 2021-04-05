Названы лучшие фильмы и сериалы года, по мнению американских актеров

Источник материала: Tut.by

Гильдия американских актеров (SAG) определилась с лучшими фильмами и сериалами года. Список лауреатов появился на сайте организации.



Кадр из сериала «Суд над чикагской семеркой»

Победу в ключевой номинации «Лучший актерский состав» взяла лента Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой». В категории «Лучшая мужская роль» награду посмертно получил Чедвик Боузман за роль в ленте «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшей актрисой за съемки в том же проекте посчитали Виолу Дэвис.

В категории «Лучший актерский состав драматического сериала» победу одержал сериал «Корона». Награда за лучший актерский состав комедийного проекта отправилась телешоу «Шиттс Крик». Марк Руффало стал лучшим актером за участие в сериале «Я знаю, что это правда», актрисой года — Аня Тейлор-Джой, снявшаяся в главной роли в «Ходе королевы».



Кадр из сериала «Ход королевы»

Напомним, что в конце марта Гильдия сценаристов США также раздала свои награды. Премию за лучший оригинальный сценарий получила феминистская драма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды», а в номинации «Лучший адаптированный сценарий» не было равных комедии «Борат 2».