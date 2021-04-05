Доллар подорожал до 2,685 рубля. Какие курсы валют установили обменники 5 апреля

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 апреля растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 5 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,43% — до 2,6502 рубля, евро укрепился на 0,02% — до 3,1096 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,27% — до 3,459 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.20).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,685 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,644 рубля (БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,645 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,15 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,108 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,108 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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