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Что вытворяет: танец Давы с копией Бузовой смутил поклонников
05.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян снова спровоцировал возмущенную реакцию поклонников: блогер опубликовал видео, где танцует с копией бывшей возлюбленной.
После разрыва с Бузовой Манукян окунулся в работу и занялся своей внешностью. Блогер похудел, сделал
Новая публикация в Instagram Давы шокировала поклонников: блогер опубликовал видео, где танцует девушкой, очень похожей на Бузову.
Оказалось, что блогер решил вспомнить времена в "Танцах со звездами" и посетил тренировку с танцовщицей Верой Бонд. Зажигательный танец взорвал сеть, но не только из-за своей атмосферы. Многие фолловеры едва ли не перепутали Веру с Бузовой.
"Мне одной показалось, что это Оля?"; "Это же копия Бузовой"; "Как выглядела бы Бузова, если бы не была селедкой»; «Что он вытворяет?", - прокомментировали в сети.
Напомним, что Бузова рассталась с бойфрендом в конце января и уже
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