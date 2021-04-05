Что вытворяет: танец Давы с копией Бузовой смутил поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян снова спровоцировал возмущенную реакцию поклонников: блогер опубликовал видео, где танцует с копией бывшей возлюбленной.

После разрыва с Бузовой Манукян окунулся в работу и занялся своей внешностью. Блогер похудел, сделал липосакцию и даже спровоцировал слухи о романе с ассистенткой и коллегой Дарьей Палей. Но этого ему показалось мало.

Новая публикация в Instagram Давы шокировала поклонников: блогер опубликовал видео, где танцует девушкой, очень похожей на Бузову.

Оказалось, что блогер решил вспомнить времена в "Танцах со звездами" и посетил тренировку с танцовщицей Верой Бонд. Зажигательный танец взорвал сеть, но не только из-за своей атмосферы. Многие фолловеры едва ли не перепутали Веру с Бузовой.

"Мне одной показалось, что это Оля?"; "Это же копия Бузовой"; "Как выглядела бы Бузова, если бы не была селедкой»; «Что он вытворяет?", - прокомментировали в сети.

Напомним, что Бузова рассталась с бойфрендом в конце января и уже сходила на свидание с футболистом.

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