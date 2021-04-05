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В Минском зоопарке пополнение: родился верблюжонок

05.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Верблюжонок Виктория появилась на свет в столичном зоопарке, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Домашние двугорбые верблюды Яшма и Вася стали родителями впервые. Виктория родилась ранним утром 23 марта.

"Зоотехники заметили беременность еще летом, после чего сразу началось благоустройство вольера и подготовка к появлению маленького чуда, так как для Яшмы — это первые роды", - говорится в сообщении.

Имя Виктория (в переводе с латинского - победа) новорожденной дали неспроста: появление на свет верблюжонка прошло с небольшими осложнениями.

Сразу после рождения Яшма покормила девочку молоком, а через некоторое время уже вышла на первую прогулку. Верблюдица охраняла свою дочь грозным ревом. Так она защищает своего ребенка, поясняют в зоопарке.

Новоиспеченный отец еще не видел Викторию: Васю пока не подпускают к дочери. Еще одна верблюдица - Саке - отреагировала на прибавление довольно равнодушно.

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Теги: Минск
 
 
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Верблюды Яшма и Вася впервые стали родителями. Самка защищает своего ребенка громким ревом, а самца еще не подпускают к новорожденной.
 
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