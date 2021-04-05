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Audi въехала в толпу людей возле кафе в Глуске, есть пострадавшие – видео
05.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия в Глуске, где водитель ночью въехал в толпу людей, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.
Инцидент случился ночью 4 апреля возле ночного кафе. Перед этим водитель иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с находящимися там людьми. Предполагается, что это и стало причиной наезда.
"По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован", - сообщили Sputnik в МВД.
Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя, началась погоня.
"Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге иномарку удалось остановить в 10 км от райцентра. За рулем оказался 34-летний бобруйчанин. От медицинского освидетельствования он отказался", - рассказали в ведомстве.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ранее фигурант судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.
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Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако после погони был задержан – возбуждено уголовное дело.
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