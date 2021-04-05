Клиентам банков предлагают оформить выгодный вклад — новый вид мошенничества

Мошенники в России запустили новую схему обмана клиентов банков.



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Злоумышленники звонят гражданам или присылают им письма с предложением оформить вклад под высокий процент.

Если гражданин высказывает желание оформить договор, ему высылают ссылку, которая ведет якобы на сайт банка в интернете.

На самом деле происходит переход на поддельную страницу. Здесь от имени кредитной организации гражданина просят ввести логин и пароль от своего банковского онлайн-кабинета.

«С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте», — прокомментировала новый вид мошенничества пресс-служба Банка России.

В апреле полиция Москвы по поручению прокуратуры начала проверку сведений примерно о 35 тысячах сомнительных трансакций, поступивших только из «Сбербанка».

Рост киберпреступности правоохранительные органы объяснили плохой работой служб безопасности банков.

В 2020 году, по оценкам «Сбербанка», потери экономики РФ от действий киберпреступников могли достичь 3,6 трлн российских рублей.