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Минчанин выиграл в лотерею почти $1,2 миллиона
Источник материала: Onliner
Розыгрыш игры «Спортлото 6 из 49» прошел вчера. В итоге шесть цифр угадал только один человек. Его выигрыш составил 3,137 миллиона рублей, или $1,18 миллиона по курсу Нацбанка. Им стал минчанин Валерий.
— Да, это правда, не ошибка. Джекпот разыгран, — подтвердили Onliner в офисе компании «Спорт-пари». — Ставка была сделана в мобильном приложении. Победитель сразу обратился к нам. Его зовут Валерий, он из Минска.
А мы напомним, что самый крупный в истории страны выигрыш в лотерею
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Розыгрыш игры «Спортлото 6 из 49» прошел вчера. В итоге шесть цифр угадал только один человек. Его выигрыш составил 3,137 миллиона рублей, или $1,18 миллиона по курсу...
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