Минчанин выиграл в лотерею почти $1,2 миллиона

Источник материала: Onliner

Розыгрыш игры «Спортлото 6 из 49» прошел вчера. В итоге шесть цифр угадал только один человек. Его выигрыш составил 3,137 миллиона рублей, или $1,18 миллиона по курсу Нацбанка. Им стал минчанин Валерий.

— Да, это правда, не ошибка. Джекпот разыгран, — подтвердили Onliner в офисе компании «Спорт-пари». — Ставка была сделана в мобильном приложении. Победитель сразу обратился к нам. Его зовут Валерий, он из Минска.

А мы напомним, что самый крупный в истории страны выигрыш в лотерею разыграли в июне 2019 года . Тогда выигрыш составил около $2 миллионов. Его увез с собой житель Могилева 40-летний Александр. Тогда розыгрыш пришелся на его день рождения.