Назначен новый министр информации, им оказался Владимир Перцов

Источник материала: Onliner

Как сообщал приближенный к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», сегодня планировалось назначение нового министра информации. Спустя пару часов интрига развеялась — им оказался Владимир Перцов — директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь.

Родился Владимир Перцов 7 мая в 1974 году в Витебске. Окончил худграф Витебского госуниверситета и Академию управления при президенте Республики Беларусь. На телевидение попал в 1993 году. Был автором и ведущим программ Витебской студии телевидения, а позже — ток-шоу Первого национального телеканала «Будни». В 1998-м возглавил первую Витебскую ФМ-радиостанцию «Радио-Витебск». С 2002 года работал председателем и директором Гродненской областной телерадиокомпании. С 2008 по 2010 год возглавлял дирекцию телеканала «РТР-Беларусь» на «Столичном телевидении».

Прошлый министр информации — Игорь Луцкий — продержался на этом посту чуть больше года. Во время его руководства интернет-портал Tut.by лишили статуса СМИ, а несколько негосударственных газет переставали печататься в Беларуси.