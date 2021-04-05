Маск поднял скорость интернета Starlink до 200 Мбит/с

Источник материала: Onliner

Илон Маск чуть больше месяца назад пообещал, что пользователи сети глобального интернета Starlink скоро почувствуют ускорение доступа в интернет. До конца года планируется довести максимальную скорость до 300 Мбит/с. Но уже в начале апреля пользователи начали сообщать, что их скорость доступа в интернет достигает 200 Мбит/с. Максимальная, не постоянная.

Учитывая, как быстро растет популяция спутников Starlink на орбите, достижение 300 Мбит/с может состояться раньше, чем к концу года. Также Маск говорил, что к тому времени задержка в сети упадет до примерно 20 мс. Уже сейчас некоторые пользователи в пригородах Сиэтла и Нью-Йорка рапортуют о рекордных 230—240 Мбит/с.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

К концу года Starlink планирует достигнуть покрытия большей части земной поверхности, а всю Землю охватить уже в следующем году. Тогда же Маск отмечал, что в районах плотной жилой застройки преимущество будет у сотовых сетей, а спутниковый интернет лучше подходит для открытой местности с низкой плотностью населения.

Most of Earth by end of year, all by next year, then it’s about densifying coverage. Important to note that cellular will always have the advantage in dense urban areas. Satellites are best for low to medium population density areas. — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021