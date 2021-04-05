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Маск поднял скорость интернета Starlink до 200 Мбит/с

05.04.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илон Маск чуть больше месяца назад пообещал, что пользователи сети глобального интернета Starlink скоро почувствуют ускорение доступа в интернет. До конца года планируется довести максимальную скорость до 300 Мбит/с. Но уже в начале апреля пользователи начали сообщать, что их скорость доступа в интернет достигает 200 Мбит/с. Максимальная, не постоянная.

Учитывая, как быстро растет популяция спутников Starlink на орбите, достижение 300 Мбит/с может состояться раньше, чем к концу года. Также Маск говорил, что к тому времени задержка в сети упадет до примерно 20 мс. Уже сейчас некоторые пользователи в пригородах Сиэтла и Нью-Йорка рапортуют о рекордных 230—240 Мбит/с.

К концу года Starlink планирует достигнуть покрытия большей части земной поверхности, а всю Землю охватить уже в следующем году. Тогда же Маск отмечал, что в районах плотной жилой застройки преимущество будет у сотовых сетей, а спутниковый интернет лучше подходит для открытой местности с низкой плотностью населения.


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Илон Маск чуть больше месяца назад пообещал, что пользователи сети глобального интернета Starlink скоро почувствуют ускорение доступа в интернет. До конца года...
 
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