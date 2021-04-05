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Детройт: в результате ДТП пожарная машина врезалась в колонку АЗС
Источник материала: Onliner
В Детройте (США) на перекрестке возле заправочной станции произошло столкновение пожарной машины и вседорожника. В итоге автомобиль спасателей вылетел за пределы проезжей части и его отбросило прямо на колонку АЗС.
Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. По информации издания
Lincoln после столкновения с пожарной машиной врезался в столб. По сообщениям местной полиции, в инциденте пострадало 7 человек. Они получили незначительные травмы, их жизням ничего не угрожает.
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В Детройте (США) на перекрестке возле заправочной станции произошло столкновение пожарной машины и вседорожника. В итоге автомобиль спасателей вылетел за пределы...
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