Детройт: в результате ДТП пожарная машина врезалась в колонку АЗС

Источник материала: Onliner

В Детройте (США) на перекрестке возле заправочной станции произошло столкновение пожарной машины и вседорожника. В итоге автомобиль спасателей вылетел за пределы проезжей части и его отбросило прямо на колонку АЗС.

Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. По информации издания Fox 2 Detroit , пожарная машина ехала на красный сигнал светофора, но с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В свою очередь Lincoln Navigator проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. В результате пожар едва не случился на АЗС: там загорелась колонка, где заправлялся фургон Dodge.

Lincoln после столкновения с пожарной машиной врезался в столб. По сообщениям местной полиции, в инциденте пострадало 7 человек. Они получили незначительные травмы, их жизням ничего не угрожает.