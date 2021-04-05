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Детройт: в результате ДТП пожарная машина врезалась в колонку АЗС

05.04.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Детройте (США) на перекрестке возле заправочной станции произошло столкновение пожарной машины и вседорожника. В итоге автомобиль спасателей вылетел за пределы проезжей части и его отбросило прямо на колонку АЗС. 

Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. По информации издания Fox 2 Detroit, пожарная машина ехала на красный сигнал светофора, но с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В свою очередь Lincoln Navigator проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. В результате пожар едва не случился на АЗС: там загорелась колонка, где заправлялся фургон Dodge.

Lincoln после столкновения с пожарной машиной врезался в столб. По сообщениям местной полиции, в инциденте пострадало 7 человек. Они получили незначительные травмы, их жизням ничего не угрожает.

 
 
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В Детройте (США) на перекрестке возле заправочной станции произошло столкновение пожарной машины и вседорожника. В итоге автомобиль спасателей вылетел за пределы...
 
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