Бывший офицер ФСБ заявил, что трое белорусов похитили его и вывезли в Украину

















11 сентября 2018 года бывший сотрудник ФСБ был задержан украинскими пограничниками при попытке попасть в Россию. При обыске у него изъяли авторучку для скрытой аудиозаписи, съемный накопитель с секретными данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. На Фиалковского завели дело о контрабанде шпионской аппаратуры, а затем приговорили его к штрафу. Сейчас он объявлен украинскими властями в розыск, так как его заподозрили в сборе данных о группировке войск в Донбассе.





Вернувшись в Россию, экс-офицер спецслужбы обратился в СКР и заявил, что трое белорусов, в том числе проживающий в России строитель Андрей Цейко, проникли в его коттедж, сделали ему инъекцию, лишающую возможности сопротивляться, и незаметно для жены и детей похитили его, прихватив документы на машину Фиалковского. Затем его вывезли на Украину и несколько дней держали в подвале, вымогая то ли 15, то ли 50 миллионов российских рублей, после чего отпустили.





Следователям удалось задержать лишь одного предполагаемого похитителя, строителя Цейко, который передвигается на костылях после прыжка с парашютом. Его защита уверяет, что Фиалковский добровольно ехал с белорусами за границу, а затем придумал историю с похищением, чтобы скрыть факт поездки в Украину. То же подтверждает путаница в его показаниях, а также свидетели, которые отметили, что слышимость в доме бывшего офицера не позволила бы незаметно его похитить. Кроме того, перед пересечением границы с Украиной, Фиалковский выходил на связь со своим знакомым и спокойно сообщил о том, что скоро вернется домой, не упоминая похищение.



