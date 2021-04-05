ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Глуске автомобиль въехал в толпу — пострадали пять человек

05.04.2021 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Глуске водитель автомобиля Audi выехал на тротуар и врезался в толпу людей, которые стояли у входа в кафе, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел ночью 4 апреля.

Пострадали пять человек, одного из них пришлось госпитализировать.  

В милиции установили, что перед тем как сесть за руль и совершить наезд, водитель Audi отдыхал в этом кафе и повздорил с другими гостями.   

"Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей", — говорят в  правоохранительных органах.

После совершения ДТП мужчина попытался скрыться. В погоню за Audi выехал наряд ГАИ.  На сигналы с требованием остановиться водитель не реагировал. Иномарку удалось перехватить лишь в 10 километрах от Глуска.

За рулем оказался 34-летний житель Бобруска. От медосвидетельствования он отказался. По факту наезда на людей было возбуждено уголовное дело по статье  "Покушение на убийство".

В МВД также рассказали, что задержанный мужчина ранее уже был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Глуске водитель автомобиля Audi выехал на тротуар и врезался в толпу людей, которые стояли у входа в кафе, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел ночью 4...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские вузы вдвое увеличивают квоту для белорусских студентов в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by