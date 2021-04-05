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В Глуске автомобиль въехал в толпу — пострадали пять человек
Источник материала: Партизан
В Глуске водитель автомобиля Audi выехал на тротуар и врезался в толпу людей, которые стояли у входа в кафе, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел ночью 4 апреля.
Пострадали пять человек, одного из них пришлось госпитализировать.
В милиции установили, что перед тем как сесть за руль и совершить наезд, водитель Audi отдыхал в этом кафе и повздорил с другими гостями.
"Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей", — говорят в правоохранительных органах.
После совершения ДТП мужчина попытался скрыться. В погоню за Audi выехал наряд ГАИ. На сигналы с требованием остановиться водитель не реагировал. Иномарку удалось перехватить лишь в 10 километрах от Глуска.
За рулем оказался 34-летний житель Бобруска. От медосвидетельствования он отказался. По факту наезда на людей было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
В МВД также рассказали, что задержанный мужчина ранее уже был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.
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В Глуске водитель автомобиля Audi выехал на тротуар и врезался в толпу людей, которые стояли у входа в кафе, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел ночью 4...
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