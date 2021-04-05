В Глуске автомобиль въехал в толпу — пострадали пять человек

Пострадали пять человек, одного из них пришлось госпитализировать.





В милиции установили, что перед тем как сесть за руль и совершить наезд, водитель Audi отдыхал в этом кафе и повздорил с другими гостями.





"Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей", — говорят в правоохранительных органах.





После совершения ДТП мужчина попытался скрыться. В погоню за Audi выехал наряд ГАИ. На сигналы с требованием остановиться водитель не реагировал. Иномарку удалось перехватить лишь в 10 километрах от Глуска.





За рулем оказался 34-летний житель Бобруска. От медосвидетельствования он отказался. По факту наезда на людей было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".





В МВД также рассказали, что задержанный мужчина ранее уже был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.