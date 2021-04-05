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КГБ включил в список "террористов" Тихановскую, Латушко и Мотолько. Что это для них значит?

05.04.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С одной стороны ситуация абсурдная до комичности, а с другой, если, конечно, правящий режим рискнет на такие действия - "террористам" может грозить физическое уничтожение, в том числе и за г.раницей.

КГБ включил в список "террористов" Тихановскую, Латушко и Мотолько. Что это для них значит?
КГБ включил в перечень организаций и физических лиц, причастных к "террористической" деятельности, Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Антона Мотолько и участников инициативы ByPol в связи с якобы организацией 25 марта 2021 актов терроризма в Борисове и Минске, совершенных В. Малейчуком. 

Военный обозреватель Егор Лебедок пишет о последствиях такого решения КГБ:

1. Возможность апелляции режима Лукашенко к мировому сообществу в оказании помощи в выдаче указанных лиц, мол, терроризм - это общая проблема. Помимо различных конвенций и резолюций по борьбе с терроризмом, между правительствами Беларуси и Литвы заключено соглашение о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью ..., терроризмом и иными видами преступлений, в рамках которого стороны сотрудничают в форме исполнения просьб об оказании содействия, согласованного проведения оперативных мероприятий.

Т.е. Литва вроде бы должна оказать содействие, но в соглашении есть такое исключение: в удовлетворении просьбы об оказании содействия может быть отказано, если ее выполнение может повлечь нарушение прав человека и тп, чем Литва и воспользуется. Как и Польша прибегнет к политической мотивации дел при рассмотрении запроса Беларуси на выдачу указанных лиц. 

И в случае отказа для пропаганды есть плюс - мол, страны Запада, наши соседи покрывают террористов (кругом враги). Минус - раз появились террористы, то упадет рейтинг безопасности Беларуси, но Лукашенко главное сейчас удержать власть.

2. Включение данных лиц в Перечень является продолжением политики Лукашенко по легитимизации применения насилия или угроз к политическим оппонентам, наряду с изменениями в законодательстве об экстремизме, т.е. работает на его сторонников и частично неопределившихся.

3. Также это позволяет расширить возможности по блокировке финансирования указанных лиц и связанных с ними организаций под предлогом предотвращения финансирования терроризма. 

К примеру, если должностное лицо организации финансирует террористическую деятельность за счет средств этой организации, то такая организация признается террористической и ее деятельность на территории Беларуси запрещается. Т.е. если кто-то с частной фирмы перевел средства в ByPol, то могут притянуть такую норму законодательства. Видимо, будут и физлиц стараться привлечь в таком ключе.

4. В рамках закона «О борьбе с терроризмом» эта борьба основывается на принципах неотвратимости наказания, сочетания гласных и негласных методов борьбы с терроризмом. Субъектами, осуществляющими борьбу с терроризмом являются КГБ, Вооруженные Силы и др. 

Контртеррористическая операция  в беларуском законодательстве – специальные мероприятия по ... пресечению деятельности террористической организации, проводимые в целях... обезвреживания террористов. 

При проведении КТО допускается причинение вреда жизни террористов, а лица, участвующие в борьбе с терроризмом, освобождаются от ответственности за вред, причиненный при проведении КТО. 

Само определение КТО не содержит запрет на проведение вне территории Беларуси. И это только открытая часть законодательства. 

Проще говоря, спецподразделение КГБ по борьбе с терроризмом «Альфа» и/или спецподразделения ВС могут быть использованы для доставки указанных выше «террористов» в Беларусь или их ликвидации за рубежом. Также российские «товарищи» по запросу могут оказать определенное содействие в «борьбе с терроризмом». 

В случае ликвидации наиболее вероятный вариант - это использование сторонних лиц (подача как конфликт внутри группы, что хорошо для пропаганды) с учетом опыта еще советских «товарищей» в отношении троцкистов, или ликвидация под видом ограбления, сердечного приступа и т.п.. 

Тем более, что стороннее лицо, совершившее ликвидацию, можно вывезти в Беларусь, где он будет освобожден от уголовной ответственности. А сотрудники  спецслужб формально не причастны. 

Обоснованием принудительного вывоза и даже ликвидации, как крайней, мол, меры, пропаганда вполне может использовать действия  США и др. стран по ликвидации террористов за рубежом", - перечисляет эксперт и делает вывод: "Надеюсь, хватит вменяемости ограничиться только первыми тремя пунктами".
 
Теги: Минск
 
 
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