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Лукашенко устроил кадровый понедельник

05.04.2021 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко сегодня устроил кадровый понедельник.

Лукашенко устроил кадровый понедельник

По информации его пресс-службы, новые должности получили:

Игорь Луцкий (был уволен с должности министра информации) стал заместителем главы Администрации президента (кресло министра, напомним, занял Владимир Перцов.

Кроме того, у лукашенко появились два новых помощника:

Александр Бутарев стал инспектором по Минской, а Николай Рогащук по Гомельской областям.

 

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Александр Лукашенко сегодня устроил кадровый понедельник.
 
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