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Лукашенко устроил кадровый понедельник
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко сегодня устроил кадровый понедельник.
По информации его пресс-службы, новые должности получили:
Игорь Луцкий (был
Кроме того, у лукашенко появились два новых помощника:
Александр Бутарев стал инспектором по Минской, а Николай Рогащук по Гомельской областям.
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Александр Лукашенко сегодня устроил кадровый понедельник.
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