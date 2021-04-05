Лукашенко устроил кадровый понедельник

Александр Лукашенко сегодня устроил кадровый понедельник.





По информации его пресс-службы, новые должности получили:

Игорь Луцкий (был уволен с должности министра информации) стал заместителем главы Администрации президента (кресло министра, напомним, занял Владимир Перцов.

Кроме того, у лукашенко появились два новых помощника:

Александр Бутарев стал инспектором по Минской, а Николай Рогащук по Гомельской областям.