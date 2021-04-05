Таможня Гонконга захватила 300 контрабандных видеокарт для майнинга

Источник материала: Onliner

Курс криптовалюты Ethereum в апреле перевалил за отметку в $2000, что делает его добычу как никогда прибыльным занятием. Вместе с тем крупные майнинговые операторы испытывают проблемы с наращиванием своих мощностей свежими партиями видеокарт. Так, в Гонконге на таможне были конфискованы 300 видеокарт NVIDIA CPM (Crypto Mining Processor).

Это карты, которые разработаны исключительно для майнинга криптовалют. Они должны были поступить в продажу в первом квартале этого года. Но производство либо задерживается, либо партнеры NVIDIA попросту не афишируют их публично. Как пишет ресурс Videocardz , по слухам, их поставляют на заказ напрямую майнинговым фермерам.

Ранее в этом году в некоторых регионах Китая был наложен запрет на майнинговые фермы. По некоторым оценкам, около 65% мировой потребности в электроэнергии для майнинга обеспечивается Китаем. В частности, в регионе Внутренняя Монголия низкие цены на электричество для потребителей привели к всплеску добычи криптовалют. Как итог, в этом регионе запретили работать майнинговым фермам.

Что касается видеокарт, перехваченных в Гонконге, то они перевозились на рыбацкой лодке, которая стояла на якоре недалеко от аэропорта города. В два часа ночи с нее началась выгрузка ящиков на катер. В это время к месту разгрузки нагрянули представители властей. Катеру удалось скрыться в водах материкового Китая, был задержан владелец рыболовецкого судна. На борту нашли 300 видеокарт, экзотические фрукты, смартфоны и другие гаджеты. Стоимость конфискованных видеокарт оценили в $257 000.