ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Таможня Гонконга захватила 300 контрабандных видеокарт для майнинга

05.04.2021 12:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Курс криптовалюты Ethereum в апреле перевалил за отметку в $2000, что делает его добычу как никогда прибыльным занятием. Вместе с тем крупные майнинговые операторы испытывают проблемы с наращиванием своих мощностей свежими партиями видеокарт. Так, в Гонконге на таможне были конфискованы 300 видеокарт NVIDIA CPM (Crypto Mining Processor).

Это карты, которые разработаны исключительно для майнинга криптовалют. Они должны были поступить в продажу в первом квартале этого года. Но производство либо задерживается, либо партнеры NVIDIA попросту не афишируют их публично. Как пишет ресурс Videocardz, по слухам, их поставляют на заказ напрямую майнинговым фермерам.

Ранее в этом году в некоторых регионах Китая был наложен запрет на майнинговые фермы. По некоторым оценкам, около 65% мировой потребности в электроэнергии для майнинга обеспечивается Китаем. В частности, в регионе Внутренняя Монголия низкие цены на электричество для потребителей привели к всплеску добычи криптовалют. Как итог, в этом регионе запретили работать майнинговым фермам.

Что касается видеокарт, перехваченных в Гонконге, то они перевозились на рыбацкой лодке, которая стояла на якоре недалеко от аэропорта города. В два часа ночи с нее началась выгрузка ящиков на катер. В это время к месту разгрузки нагрянули представители властей. Катеру удалось скрыться в водах материкового Китая, был задержан владелец рыболовецкого судна. На борту нашли 300 видеокарт, экзотические фрукты, смартфоны и другие гаджеты. Стоимость конфискованных видеокарт оценили в $257 000.

Видеокарта Palit GeForce GTX 1650 GP 4GB GDDR6 NE6165001BG1-1175A
3 отзыва
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1590 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
735 р.
21 предложение
Видеокарты в Каталоге Onliner

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс криптовалюты Ethereum в апреле перевалил за отметку в $2000, что делает его добычу как никогда прибыльным занятием. Вместе с тем крупные майнинговые операторы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один политзаключенный получил срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by