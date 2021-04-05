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Таможня Гонконга захватила 300 контрабандных видеокарт для майнинга
Источник материала: Onliner
Курс криптовалюты Ethereum в апреле перевалил за отметку в $2000, что делает его добычу как никогда прибыльным занятием. Вместе с тем крупные майнинговые операторы испытывают проблемы с наращиванием своих мощностей свежими партиями видеокарт. Так, в Гонконге на таможне были конфискованы 300 видеокарт NVIDIA CPM (Crypto Mining Processor).
Это карты, которые разработаны исключительно для майнинга криптовалют. Они должны были поступить в продажу в первом квартале этого года. Но производство либо задерживается, либо партнеры NVIDIA попросту не афишируют их публично. Как пишет ресурс
Ранее в этом году в некоторых регионах Китая был наложен запрет на майнинговые фермы. По некоторым оценкам, около 65% мировой потребности в электроэнергии для майнинга обеспечивается Китаем. В частности, в регионе Внутренняя Монголия низкие цены на электричество для потребителей привели к всплеску добычи криптовалют. Как итог, в этом регионе запретили работать майнинговым фермам.
Что касается видеокарт, перехваченных в Гонконге, то они перевозились на рыбацкой лодке, которая стояла на якоре недалеко от аэропорта города. В два часа ночи с нее
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1590 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
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Курс криптовалюты Ethereum в апреле перевалил за отметку в $2000, что делает его добычу как никогда прибыльным занятием. Вместе с тем крупные майнинговые операторы...
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