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Ракетная установка врезалась в деревенский дом под Осиповичами
Источник материала: Onliner
Министерство обороны информирует о том, что начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. В деревне Моисеевичи Осиповичского района военная машина врезалась в жилой дом.
«Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района», — говорится в сообщении Минобороны.
По официальной информации, в результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью.
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Министерство обороны информирует о том, что начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося во время марша ракетного дивизиона одной из...
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