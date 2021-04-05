ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ракетная установка врезалась в деревенский дом под Осиповичами

05.04.2021 12:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Министерство обороны информирует о том, что начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. В деревне Моисеевичи Осиповичского района военная машина врезалась в жилой дом.

«Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района», — говорится в сообщении Минобороны.

По официальной информации, в результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны информирует о том, что начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося во время марша ракетного дивизиона одной из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Добрушем ГАИ со стрельбой останавливала пьяного бесправника на внедорожнике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by