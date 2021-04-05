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На аукционе продают таунхаус в Лапоровичах с видом на Минское море и темным прошлым. Цена — $136 тысяч

05.04.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Таунхаус находится на улице Новой, 2, в деревне Лапоровичи, в 400 метрах от Заславского водохранилища, но, судя по фото, даже с участка видна кромка воды. По словам специалистов «БелЮрОбеспечения», остальные две квартиры в таунхаусе принадлежат другим собственникам и на аукцион выставляться не будут. Участок с таунхаусом не приватизирован, находится в пожизненно наследуемом владении собственников дома.

На аукционе продают таунхаус в Лапоровичах с видом на Минское море и темным прошлым. Цена — 6 тысяч
 
 
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Эта история тянулась с 2006 по 2018 год. Мошенник из Минска брал с людей деньги под обещание построить квартиру, коттедж или оформить участок в престижных деревнях...
 
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