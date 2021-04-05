На аукционе продают таунхаус в Лапоровичах с видом на Минское море и темным прошлым. Цена — $136 тысяч

Источник материала: Onliner

Таунхаус находится на улице Новой, 2, в деревне Лапоровичи, в 400 метрах от Заславского водохранилища, но, судя по фото, даже с участка видна кромка воды. По словам специалистов «БелЮрОбеспечения», остальные две квартиры в таунхаусе принадлежат другим собственникам и на аукцион выставляться не будут. Участок с таунхаусом не приватизирован, находится в пожизненно наследуемом владении собственников дома.



