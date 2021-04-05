Лукашенко назначил новых помощников - инспекторов по Минской и Гомельской областям

Источник материала: ОНТ

5 апреля были назначены новые помощники Президента Беларуси – инспекторы по Гомельской и Минской областям. Соответствующие кадровые решения приняты главой государства Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

Должность помощника Президента по Гомельской области займет Николай Рогащук. Александр Бутарев назначен на должность помощника Президента по Минской области.

Александр Лукашенко подчеркнул, что оба назначенца обладают большим опытом работы в регионах. Теперь Рогащук и Бутарев будут представлять Президента – это значит, что и ответственность соответствующая.

Фото: БЕЛТА

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